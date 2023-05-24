Notizie simili

Baludik, l'applicazione che ti porta a fare una passeggiata!
Baludik è l'applicazione che ti permette di immergerti nel cuore delle indagini storiche, per scoprire le curiosità del tuo territorio.
Imbarcati con la famiglia o gli amici in una fantastica avventura!
Come funziona?
1. Scarica l'app Baludik e seleziona il percorso Plaine Vallée.
2. Il tuo percorso inizia alla stazione di Saint-Gratien: prendi la linea 11 e inizi il gioco a bordo dell'autobus!
3. Passa attraverso i diversi passaggi e risolvi gli enigmi per saperne di più sulla storia dei luoghi attraversati.
4. Termina l'esperienza con la linea 16 che ti riporta alla stazione dove termina il gioco.
Scarica subito l'app!