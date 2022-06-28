Notizie simili

In Transport à la Demande, i percorsi delle linee 201 e 202 sono fusi, tra la stazione di Brétigny-sur-Orge e il comune di Itteville.

Nei giorni feriali, Transport à la Demand offre 3 viaggi per direzione:

Dalla stazione ferroviaria di Brétigny-sur-Orge: 10:44, 12:57, 15:25

Dal Collège Doisneau: 09h38, 11h51, 14h19

Il sabato, gli autobus circolano su prenotazione dalle 8:30 alle 19:05.