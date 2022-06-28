Notizie simili

Dal 1° agosto 2022, nei giorni feriali dalle 10 alle 16 e il sabato tutto il giorno, le linee 201/202, 205, 206, 208 circolano su prenotazione.
Linee 201 e 202
In Transport à la Demande, i percorsi delle linee 201 e 202 sono fusi, tra la stazione di Brétigny-sur-Orge e il comune di Itteville.
Nei giorni feriali, Transport à la Demand offre 3 viaggi per direzione:
- Dalla stazione ferroviaria di Brétigny-sur-Orge: 10:44, 12:57, 15:25
- Dal Collège Doisneau: 09h38, 11h51, 14h19
Il sabato, gli autobus circolano su prenotazione dalle 8:30 alle 19:05.
Linea 205
Nuovo capolinea: tutte le corse della linea 205 da e per la stazione di Bouray (Lardy) sono prolungate fino a Guigneville-sur-Essonne (fermata Gendarmerie).
Le corse tra Vayres-sur-Essonne (fermata Mairie) e Guigneville-sur-Essonne (fermata Gendarmerie) passano a Transport à la Demande.
Nei giorni feriali, 1 corsa all'ora a tratta:
- In direzione della stazione di Bouray: prima partenza alle 10:32 (fermata Gendarmerie), ultima partenza alle 14:44
- Dalla stazione di Bouray: prima partenza alle 9:53, ultima partenza alle 15:29.
In Transport à la Demande, una corsa su due offre il servizio alla città di Baulne.
Il sabato, la linea 205 funziona su prenotazione dalle 8:30 alle 19:30.
Linea 206
In Transport à la Demande, i percorsi delle linee 206A e 206B sono fusi (passaggio nel centro della città di La-Ferté-Alais poi al comune di Huison-Longueville), il percorso è esteso al comune di Orveau.
Nei giorni feriali, Transport à la Demand offre 3 viaggi per direzione:
- Dalla stazione di Bouray (Lardy): 10:32, 12:48, 14:49
- Da Orveau: 09h21, 11h42, 13h48
Il sabato, gli autobus circolano su prenotazione dalle 8:30 alle 19:30.
Linea 208
Nei giorni feriali, circa 1 corsa ogni 1h30 per direzione e sottolinea (208A e 208B):
- Inizio del servizio TàD alle 9:20 da Auvernaux (208A) e alle 9:54 da Ormoy (208B)
- Ultima partenza TàD alle 15:55 da Echarcon (208A) e alle 16:11 da Champcueil (208B)
Il sabato, gli autobus circolano su prenotazione dalle 6 alle 20.
Prenotare è facile!
Vai sul sito tad.idfmobilites.fr o scarica l'app TàD Ile-de-FranceMobilités sul tuo smartphone. Tutto quello che devi fareè creare il tuo account, selezionarela tua linea e indicare le informazioni deltuo percorso: orario, fermata in salita e fermatain discesa desiderati.
Puoi anche contattarci telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Maggiori informazioni su Come contattare il servizio di trasporto su richiesta di Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)