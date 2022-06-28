Notizie simili

Prenota, ti veniamo a prendere!

L'offerta di trasporto a richiesta si sta evolvendo sul perimetro della Comunità dei Comuni della Val d'Essonne!

Dal 1° agosto 2022, nei giorni feriali dalle 10 alle 16 e il sabato tutto il giorno, le linee 201/202, 205, 206, 208 circolano su prenotazione.

Mappatura del trasporto su richiesta sul perimetro del CCVE
Mappatura perimetrale TàD CCVE

Mappa che mostra le diverse linee del perimetro della Comunità dei Comuni della Val d'Essonne beneficiano del trasporto su richiesta

Linee 201 e 202

In Transport à la Demande, i percorsi delle linee 201 e 202 sono fusi, tra la stazione di Brétigny-sur-Orge e il comune di Itteville.

Nei giorni feriali, Transport à la Demand offre 3 viaggi per direzione:

  • Dalla stazione ferroviaria di Brétigny-sur-Orge: 10:44, 12:57, 15:25
  • Dal Collège Doisneau: 09h38, 11h51, 14h19

Il sabato, gli autobus circolano su prenotazione dalle 8:30 alle 19:05.

Linea 205

Nuovo capolinea: tutte le corse della linea 205 da e per la stazione di Bouray (Lardy) sono prolungate fino a Guigneville-sur-Essonne (fermata Gendarmerie).

Le corse tra Vayres-sur-Essonne (fermata Mairie) e Guigneville-sur-Essonne (fermata Gendarmerie) passano a Transport à la Demande.

Nei giorni feriali, 1 corsa all'ora a tratta:

  • In direzione della stazione di Bouray: prima partenza alle 10:32 (fermata Gendarmerie), ultima partenza alle 14:44
  • Dalla stazione di Bouray: prima partenza alle 9:53, ultima partenza alle 15:29.

In Transport à la Demande, una corsa su due offre il servizio alla città di Baulne.

Il sabato, la linea 205 funziona su prenotazione dalle 8:30 alle 19:30.

Linea 206

In Transport à la Demande, i percorsi delle linee 206A e 206B sono fusi (passaggio nel centro della città di La-Ferté-Alais poi al comune di Huison-Longueville), il percorso è esteso al comune di Orveau.

Nei giorni feriali, Transport à la Demand offre 3 viaggi per direzione:

  • Dalla stazione di Bouray (Lardy): 10:32, 12:48, 14:49
  • Da Orveau: 09h21, 11h42, 13h48

Il sabato, gli autobus circolano su prenotazione dalle 8:30 alle 19:30.

Linea 208

Nei giorni feriali, circa 1 corsa ogni 1h30 per direzione e sottolinea (208A e 208B):

  • Inizio del servizio TàD alle 9:20 da Auvernaux (208A) e alle 9:54 da Ormoy (208B)
  • Ultima partenza TàD alle 15:55 da Echarcon (208A) e alle 16:11 da Champcueil (208B)

Il sabato, gli autobus circolano su prenotazione dalle 6 alle 20.

Prenotare è facile!

Vai sul sito tad.idfmobilites.fr o scarica l'app TàD Ile-de-FranceMobilités sul tuo smartphone. Tutto quello che devi fareè creare il tuo account, selezionarela tua linea e indicare le informazioni deltuo percorso: orario, fermata in salita e fermatain discesa desiderati.

 

Puoi anche contattarci telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

 

Maggiori informazioni su Come contattare il servizio di trasporto su richiesta di Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

 

