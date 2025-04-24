Notizie simili

Vos TàD Loing e TàD Nemours espandono il loro servizio per una maggiore mobilità

I servizi di trasporto on-demand Loing e Nemours ampliano la loro offerta per servire un nuovo punto di interesse!

TàD Loing e TàD Nemours

Novità nel territorio della Valle del Loing: un nuovo comune sul TàD Loing (Darvault), nonché un nuovo punto di prelievo ("Clos Saint Jean").

I tuoi TàD ampliano la loro offerta e si adattano ai tuoi viaggi per una mobilità su misura!

Questa nuova offerta entrerà in vigore lunedì 5 gennaio 2026.

  • Il servizio Loing Demand Transport serve ora la città di Darvault, con due punti di fermata: "Liberté" e "Petit Châtelet".
  • Questa estensione consente ai residenti soluzioni di trasporto aggiuntive dal lunedì al venerdì tra le 8:30 e le 16:30 alla stazione di Saint-Pierre-lès-Nemours, al centro della città di Nemours o all'ospedale.
  • La fermata "Clos Saint Jean" diventa un nuovo punto di alimentazione per TàD Loing e TàD Nemours.
Come prenotare?

Questo servizio è disponibile solo su prenotazione.

  • Sull'applicazione o sul sito web TàD Île-de-France Mobilités,
  • Per telefono tramite il centro prenotazioni al numero 0800 10 20 20 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì per prenotare fino a 30 giorni in anticipo,
  • Fino a 1 ora prima della partenza (a seconda del settore) selezionando la linea, la fermata e la fascia oraria.
