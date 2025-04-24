Notizie simili

Novità nel territorio della Valle del Loing: un nuovo comune sul TàD Loing (Darvault), nonché un nuovo punto di prelievo ("Clos Saint Jean").
I tuoi TàD ampliano la loro offerta e si adattano ai tuoi viaggi per una mobilità su misura!
Questa nuova offerta entrerà in vigore lunedì 5 gennaio 2026.
- Il servizio Loing Demand Transport serve ora la città di Darvault, con due punti di fermata: "Liberté" e "Petit Châtelet".
- Questa estensione consente ai residenti soluzioni di trasporto aggiuntive dal lunedì al venerdì tra le 8:30 e le 16:30 alla stazione di Saint-Pierre-lès-Nemours, al centro della città di Nemours o all'ospedale.
- La fermata "Clos Saint Jean" diventa un nuovo punto di alimentazione per TàD Loing e TàD Nemours.
Come prenotare?
Questo servizio è disponibile solo su prenotazione.
- Sull'applicazione o sul sito web TàD Île-de-France Mobilités,
- Per telefono tramite il centro prenotazioni al numero 0800 10 20 20 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì per prenotare fino a 30 giorni in anticipo,
- Fino a 1 ora prima della partenza (a seconda del settore) selezionando la linea, la fermata e la fascia oraria.