Notizie simili

In occasione della Giornata mondiale del libro 2023 di domenica 23 aprile, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione di Sénart ti invita a incontrare le nostre squadre di mediazione alla stazione degli autobus di Lieusaint per dare una seconda vita alle opere che non usi più.
Tutti i libri raccolti saranno donati all'associazione Ammareal.
Per fare questo, vai alla stazione di Lieusaint:
- lunedì 24 aprile dalle 16 alle 18.
- martedì 25 aprile dalle 8.30 alle 10 e dalle 16 alle 18
- mercoledì 26 aprile dalle 8:30 alle 10
Sarai in grado di scambiare con i nostri agenti di mediazione e cogliere l'occasione per saperne di più sulla tua offerta di autobus!
L'obiettivo di questa campagna: promuovere l'usato donando i tuoi libri a un'associazione, democratizzare la lettura, creare momenti di condivisione e scambio.