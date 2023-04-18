Dona i tuoi libri sul territorio di Sénart!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dona i tuoi libri!

In occasione della Giornata mondiale del libro 2023 di domenica 23 aprile, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione di Sénart ti invita a incontrare le nostre squadre di mediazione alla stazione degli autobus di Lieusaint per dare una seconda vita alle opere che non usi più.

Tutti i libri raccolti saranno donati all'associazione Ammareal.

Per fare questo, vai alla stazione di Lieusaint:

- lunedì 24 aprile dalle 16 alle 18.

- martedì 25 aprile dalle 8.30 alle 10 e dalle 16 alle 18

- mercoledì 26 aprile dalle 8:30 alle 10

Sarai in grado di scambiare con i nostri agenti di mediazione e cogliere l'occasione per saperne di più sulla tua offerta di autobus!

L'obiettivo di questa campagna: promuovere l'usato donando i tuoi libri a un'associazione, democratizzare la lettura, creare momenti di condivisione e scambio.

Per ulteriori informazioni o per porre domande: @Senart_IDFM

Notizie simili