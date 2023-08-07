Notizie simili

Linea 617: il capolinea Gare d'Aulnay-sous-Bois sarà spostato a Gare de Villepinte

Linea 15: orari adattati sull'asse Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes

Il capolinea di una corsa su due sarà alla stazione di Sevran Beaudottes anziché alla stazione di Aulnay-sous-Bois.

Nelle ore di punta, 1 autobus ogni 8-12 minuti tra Gare du Vert-Galant e Gare de Sevran Beaudottes e 1 autobus ogni 15-20 minuti tra Gare de Sevran Beaudottes e Gare d'Aulnay-sous-Bois.

Linea 620: orari adattati sull'asse Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil

Il collegamento tra la Metro 5 da Bobigny Pablo Picasso e la Gare du Blanc-Mesnil sarà rafforzato con 1 autobus ogni 12-15 minuti nelle ore di punta tra Bobigny Pablo Picasso e la Gare du Blanc-Mesnil.

Ulteriori corse saranno disponibili fino a tarda sera, in corrispondenza dell'ultima Metro 5 a Bobigny Pablo Picasso.

Il collegamento tra la Gare du Blanc-Mesnil e la ZA du Pont Yblon presenterà 1 autobus ogni 25-30 minuti nelle ore di punta.

Gli orari dettagliati di questa giornata eccezionale saranno aggiornati sul sito web iledefrance-mobilites.fr e sulla sua applicazione.