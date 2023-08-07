Notizie simili

Chiusura della RER B, le tue linee di autobus Terres d'Envol si adattano!

Parte del ramo nord della RER B sarà eccezionalmente chiuso dal 12 al 14 agosto 2023 incluso nell'ambito dei lavori eseguiti da SNCF Réseau. Alcune linee di autobus nel tuo territorio Terres d'Envol saranno adattate per lunedì 14 agosto 2023. Ci spieghiamo.

Da sabato 12 a lunedì 14 agosto, le stazioni da La Plaine - Stade de France alla Gare du Blanc-Mesnil e quelle da Sevran Livry a Mitry-Claye non saranno servite dalla RER B. Saranno istituiti autobus sostitutivi e le linee di autobus saranno adattate localmente per compensare questa chiusura.

Sul tuo territorio Terres d'Envol, 5 linee di autobus saranno interessate da adattamenti lunedì 14 agosto 2023!

  • Linea 43: il capolinea Gare d'Aulnay-sous-Bois sarà spostato alla fermata Stade du Moulin Neuf

Una passeggiata di 10-15 minuti vi porterà alla fermata Stade du Moulin Neuf dalla stazione ferroviaria di Aulnay-sous-Bois.

  • Linea 618: il capolinea Gare d'Aulnay-sous-Bois sarà spostato alla fermata Normandie in direzione Gare d'Aulnay-sous-Bois

Una passeggiata di 10-15 minuti vi porterà alla fermata Normandie dalla stazione ferroviaria di Aulnay-sous-Bois.

Percorsi pedonali verso i terminal spostati dalla stazione di Aulnay-sous-Bois.
  • Linea 617: il capolinea Gare d'Aulnay-sous-Bois sarà spostato a Gare de Villepinte
  • Linea 15: orari adattati sull'asse Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes

Il capolinea di una corsa su due sarà alla stazione di Sevran Beaudottes anziché alla stazione di Aulnay-sous-Bois.

Nelle ore di punta, 1 autobus ogni 8-12 minuti tra Gare du Vert-Galant e Gare de Sevran Beaudottes e 1 autobus ogni 15-20 minuti tra Gare de Sevran Beaudottes e Gare d'Aulnay-sous-Bois.

  • Linea 620: orari adattati sull'asse Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil

Il collegamento tra la Metro 5 da Bobigny Pablo Picasso e la Gare du Blanc-Mesnil sarà rafforzato con 1 autobus ogni 12-15 minuti nelle ore di punta tra Bobigny Pablo Picasso e la Gare du Blanc-Mesnil.

Ulteriori corse saranno disponibili fino a tarda sera, in corrispondenza dell'ultima Metro 5 a Bobigny Pablo Picasso.

Il collegamento tra la Gare du Blanc-Mesnil e la ZA du Pont Yblon presenterà 1 autobus ogni 25-30 minuti nelle ore di punta.

Gli orari dettagliati di questa giornata eccezionale saranno aggiornati sul sito web iledefrance-mobilites.fr e sulla sua applicazione.

Il supporto passeggeri delle tue linee sarà modificato anche nelle stazioni degli autobus nord e sud sul Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.

Per accogliere gli autobus sostitutivi della RER B, sarà necessaria una riorganizzazione dell'assegnazione delle piattaforme delle linee regolari sulle stazioni degli autobus del Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.

Il ritiro passeggeri delle vostre linee regolari lunedì 14 agosto sarà effettuato secondo il piano disponibile di seguito.

Modifica dell'assegnazione delle piattaforme di pick-up passeggeri per lunedì 14 agosto 2023.

