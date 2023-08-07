Notizie simili

Da sabato 12 a lunedì 14 agosto, le stazioni da La Plaine - Stade de France alla Gare du Blanc-Mesnil e quelle da Sevran Livry a Mitry-Claye non saranno servite dalla RER B. Saranno istituiti autobus sostitutivi e le linee di autobus saranno adattate localmente per compensare questa chiusura.
Sul tuo territorio Terres d'Envol, 5 linee di autobus saranno interessate da adattamenti lunedì 14 agosto 2023!
- Linea 43: il capolinea Gare d'Aulnay-sous-Bois sarà spostato alla fermata Stade du Moulin Neuf
Una passeggiata di 10-15 minuti vi porterà alla fermata Stade du Moulin Neuf dalla stazione ferroviaria di Aulnay-sous-Bois.
- Linea 618: il capolinea Gare d'Aulnay-sous-Bois sarà spostato alla fermata Normandie in direzione Gare d'Aulnay-sous-Bois
Una passeggiata di 10-15 minuti vi porterà alla fermata Normandie dalla stazione ferroviaria di Aulnay-sous-Bois.
- Linea 617: il capolinea Gare d'Aulnay-sous-Bois sarà spostato a Gare de Villepinte
- Linea 15: orari adattati sull'asse Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes
Il capolinea di una corsa su due sarà alla stazione di Sevran Beaudottes anziché alla stazione di Aulnay-sous-Bois.
Nelle ore di punta, 1 autobus ogni 8-12 minuti tra Gare du Vert-Galant e Gare de Sevran Beaudottes e 1 autobus ogni 15-20 minuti tra Gare de Sevran Beaudottes e Gare d'Aulnay-sous-Bois.
- Linea 620: orari adattati sull'asse Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil
Il collegamento tra la Metro 5 da Bobigny Pablo Picasso e la Gare du Blanc-Mesnil sarà rafforzato con 1 autobus ogni 12-15 minuti nelle ore di punta tra Bobigny Pablo Picasso e la Gare du Blanc-Mesnil.
Ulteriori corse saranno disponibili fino a tarda sera, in corrispondenza dell'ultima Metro 5 a Bobigny Pablo Picasso.
Il collegamento tra la Gare du Blanc-Mesnil e la ZA du Pont Yblon presenterà 1 autobus ogni 25-30 minuti nelle ore di punta.
Gli orari dettagliati di questa giornata eccezionale saranno aggiornati sul sito web iledefrance-mobilites.fr e sulla sua applicazione.
Il supporto passeggeri delle tue linee sarà modificato anche nelle stazioni degli autobus nord e sud sul Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.
Per accogliere gli autobus sostitutivi della RER B, sarà necessaria una riorganizzazione dell'assegnazione delle piattaforme delle linee regolari sulle stazioni degli autobus del Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.
Il ritiro passeggeri delle vostre linee regolari lunedì 14 agosto sarà effettuato secondo il piano disponibile di seguito.