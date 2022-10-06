Orari provvisori per 7 linee di autobus

Pubblicato su

Lettura 1 min

Questi orari sono validi fino al 2 gennaio 2023.

Dal 3 gennaio 2023 trovate gli orari dal 3 gennaio 2023 nel seguente articolo:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/detail/une-offre-de-bus-allegee-sur-le-territoire-paris-saclay

Dal 1 ° agosto e fino al 2 gennaio 2023, a causa delle difficoltà di reclutamento dei conducenti, si verificano interruzioni sulle linee di autobus a Paris Saclay.

Siamo costretti ad alleggerire l'offerta di trasporto su 7 linee di autobus della vostra rete:

91.06 / DM11C / 2 / 3 / 4 / 22 / 23

Di seguito sono riportati gli orari adattati.

Linea 91.06 - Orari adattati e provvisori
Linea DM11C - orari adattati e provvisori
Linea 2 - Orari adattati e provvisori
Linea 3 - Orari adattati e temporanei
Linea 4 - Orari adattati e temporanei
Linea 22 - Orari adattati e provvisori
Linea 23 - Orari adattati e provvisori