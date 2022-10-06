Dal 3 gennaio 2023 trovate gli orari dal 3 gennaio 2023 nel seguente articolo:
https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/detail/une-offre-de-bus-allegee-sur-le-territoire-paris-saclay
Dal 1 ° agosto e fino al 2 gennaio 2023, a causa delle difficoltà di reclutamento dei conducenti, si verificano interruzioni sulle linee di autobus a Paris Saclay.
Siamo costretti ad alleggerire l'offerta di trasporto su 7 linee di autobus della vostra rete:
91.06 / DM11C / 2 / 3 / 4 / 22 / 23
Di seguito sono riportati gli orari adattati.