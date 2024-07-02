Notizie simili

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio di Brie e 2 Morin sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024:

Passaggio della Fiamma a Melun poi a Meaux sabato 20 luglio

I percorsi delle linee Express 01, 03A e 56 saranno occasionalmente interessati e alcune fermate non saranno servite durante l'evento:

A Melun, tra le 12:30 e le 16:00 :

soppressione del servizio delle fermate Avenue de Meaux e Victor Hugo / Porte de Paris sulla linea Express 01 solo in direzione Coulommiers -> Melun. Trova i dettagli di queste modifiche.

A Meaux, tra le 14h e le 20h30 :

Sulla linea 03A : soppressione del servizio per le fermate La Hayette (in entrambe le direzioni), Marché (in direzione Gare de Meaux) e Médiathèque (in direzione Coulommiers). Trova i dettagli di queste modifiche.

Sulla linea 56 : soppressione del servizio delle fermate Octroi e Marronniers (verso Gare de Meaux), Cité Administrative e Jean Vilar / Avenue Foch (verso Gare de La Ferté sous Jouarre) e Poste / Allende (in entrambe le direzioni). Trova i dettagli di queste modifiche.

Orari adattati quest'estate

Dal 15 luglio al 15 settembre 2024, gli orari delle linee Express 01, Express 17, Express 62, 59 e Coulommiers A saranno eccezionalmente modificati.