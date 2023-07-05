Notizie simili

Trova i tuoi orari estivi online

Quest'estate, i tuoi programmi sono disponibili solo in versione digitale come parte di un approccio eco-responsabile.

Orario estivo del territorio Bus Essonne Sud Est
Orari estivi delle tue linee di autobus

Quest'estate trova tutti i tuoi programmi estivi online.

Al fine di essere parte di un approccio CSR eco-responsabile e limitare i nostri rifiuti, abbiamo fatto la scelta per l'estate 2023 di non stampare volantini orari.

Dove posso trovare i miei orari per questa estate?

I tuoi orari sono disponibili su:

- Il sito > Orari delle linee di autobus Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)

- Sull'applicazione IDF Mobilités

- Alla fermata dell'autobus

- Con il tuo municipio

- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 76 41 11 67

I tuoi orari da lunedì 10 luglio a domenica 03 settembre 2023:

Linea 4301 (ex linea 201)

 -  17.1 MB

Linea 4303 (ex linea 203)

 -  3.7 MB

Linea 4305 (ex linea 205)

 -  3.9 MB

Linee 4306 e 4316 (ex linee 206A e 206B)

 -  18.8 MB

Linea 4307 (ex linea 207)

 -  5.9 MB

Linee 4308 e 4318 (ex linee 208A e 208B)

 -  8.6 MB

Linea 4309 (ex linea 209)

 -  5.9 MB

