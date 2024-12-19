Notizie simili

Nuovi orari dal 6 gennaio 2025

A partire da lunedì 6 gennaio 2025, gli orari delle linee 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 e 1537 saranno modificati. I nuovi orari saranno disponibili sul nostro sito web e i volantini saranno disponibili per i nostri autisti da quella data.