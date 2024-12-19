Notizie simili

I tuoi orari invernali sono ora disponibili!

A partire dal 23 dicembre 2024, le tue linee entreranno in modalità invernale!

Orario invernale

I tuoi nuovi orari, validi dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, sono ora disponibili per il download qui sotto:

Orario Linea 1510

 -  817.0 KB

Orario Linea 1511

 -  1.6 MB

Orario Linea 1512

 -  958.5 KB

Orario Linea 1513

 -  655.8 KB

Orario Linea 1514

 -  775.9 KB

Orario Linea 1515

 -  1.0 MB

Orario Linea 1516

 -  815.9 KB

Orario Linea 1517

 -  436.1 KB

Scheda oraria Linea 1518

 -  343.1 KB

Orario Linea 1519

 -  430.8 KB

Orario Linea 1520

 -  1.2 MB

Orario Linea 1521

 -  367.0 KB

Orario Linea 1527

 -  1.1 MB

Orario Linea 1533

 -  894.7 KB

Orario Linea 1537

 -  1.5 MB

Nuovi orari dal 6 gennaio 2025

A partire da lunedì 6 gennaio 2025, gli orari delle linee 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 e 1537 saranno modificati. I nuovi orari saranno disponibili sul nostro sito web e i volantini saranno disponibili per i nostri autisti da quella data.

Puoi anche trovare gli orari delle tue linee in tempo reale nella sezione Move me del sito web di Île-de-France Mobilités.

