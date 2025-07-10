Notizie simili

Quali sono gli elementi importanti da ricordare affinché il tuo ritorno a scuola vada nel modo più fluido possibile?
- Da lunedì 25 agosto a domenica 31 agosto 2025: gli orari applicati saranno quelli delle brevi vacanze scolastiche 2025-2026, ad eccezione delle linee 6213 e 6216 e delle linee scolastiche (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288) dove gli orari di ritorno a scuola inizieranno lunedì 1 settembre 2025.
Quindi ricordati di controllare gli orari della tua linea abituale prima di partire!
Le modifiche alle righe sono le seguenti:
- Linea 6209 : Soppressione definitiva della fermata PASTEUR
- Linea 6216 : Implementazione di un nuovo percorso che consente un prolungamento della linea sul quartiere di Louveciennes Le Clos.
Quattro nuove fermate:
- Stazione ferroviaria di Louveciennes - Vigée Lebrun
- Vauvenards
- Sudan
- Stefania
- Linea 6276 : Soppressione della fermata CIMETIERE Noisy-le-Roi
- Linea 6284 :
Dal 1 ° settembre 2025, gli studenti non saranno più presi in carico al posto di arresto, rue Thessalonique, ma presso la pensilina dell'autobus Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King situata in Rue de La Minière.
Gli studenti hanno anche la possibilità di salire alla seguente fermata: Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King presso la pensilina dell'autobus situata in rue Collin Mamet.