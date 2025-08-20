Ritorno a scuola 2025: i nuovi orari sono disponibili!

Pubblicato su

Lettura 2 min

Dopo l'estate arriva l'inizio dell'anno scolastico, da lunedì 25 agosto verranno applicati nuovi orari sulle linee del tuo territorio per accompagnare il tuo rientro quotidiano. Li trovi qui!

Vai all'agenzia di autobus del territorio di Saint Germain Boucles de Seine per ritirare i nuovi volantini delle tue linee preferite!

Alcune novità segnano l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026

  • Linea 10 e 11: il polo di interscambio multimodale di Marly-le-Roi sarà servito da queste due linee definitivamente sul lato di Bèque (nuova assegnazione delle piattaforme PEM disponibile qui).
  • Linea 21 : la partenza dalla fermata Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie sarà alle 7:54 anziché alle 8:02.
  • Linea 18S : l'orario di partenza della fermata Jean Moulin del venerdì sarà adattato alle 16:15 anziché alle 17:10.
  • Linea Express A14 : due nuove partenze avranno luogo alle 9:00 dalla fermata Renaissance e alle 17:00 dalla fermata La Défense - Terminal Jules Verne.

Trova di seguito gli orari dettagliati delle linee di autobus nel territorio di Saint Germain Boucles de Seine:

Per trovare tutte le notizie del tuo territorio, vai sul nostro account X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM

Notizie simili