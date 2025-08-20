Notizie simili

Vai all'agenzia di autobus del territorio di Saint Germain Boucles de Seine per ritirare i nuovi volantini delle tue linee preferite!
Alcune novità segnano l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026
- Linea 10 e 11: il polo di interscambio multimodale di Marly-le-Roi sarà servito da queste due linee definitivamente sul lato di Bèque (nuova assegnazione delle piattaforme PEM disponibile qui).
- Linea 21 : la partenza dalla fermata Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie sarà alle 7:54 anziché alle 8:02.
- Linea 18S : l'orario di partenza della fermata Jean Moulin del venerdì sarà adattato alle 16:15 anziché alle 17:10.
- Linea Express A14 : due nuove partenze avranno luogo alle 9:00 dalla fermata Renaissance e alle 17:00 dalla fermata La Défense - Terminal Jules Verne.
Trova di seguito gli orari dettagliati delle linee di autobus nel territorio di Saint Germain Boucles de Seine:
- Linea R1 : orario disponibile qui
- Linea R2N : orario disponibile qui
- Linea R2S : orario disponibile qui
- Linea R3N : orario disponibile qui
- Linea R3S : orario disponibile qui
- Linea R4 : orario disponibile qui
- Linea R5 : orario disponibile qui
- Linea 8 : orario disponibile qui
- Linea 9 : orario disponibile qui
- Linea 10 : orario disponibile qui
- Linea 11 : orario disponibile qui
- Linea 12 : orario disponibile qui
- Linea 15 : orario disponibile qui
- Linea 18S : orario disponibile qui
- Linea 21 : orario disponibile qui
- Linea 21S : orario disponibile qui
- Linea TàD78 : orario disponibile qui
- Linea Express 1 : orario disponibile qui
- Linea Express A14 : orario disponibile qui
- Linea serale : orario disponibile qui
- Linea N153 : orario disponibile qui
