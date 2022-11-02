Notizie simili

Segui il traffico delle tue linee in tempo reale sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

Per conoscere lo stato del traffico sulle tue linee in tempo reale, scarica l'applicazione Île-de-France Mobilités e abbonati agli avvisi sul traffico.

L'avviso sul traffico ti consente di essere informato sullo stato del traffico della tua rete in tempo reale ma anche sulle deviazioni imminenti.

Ti consente di anticipare i tuoi viaggi o di trovare una soluzione alternativa in caso di interruzioni impreviste.

Per iscriversi è molto semplice:

1/ Crea il tuo account in modo che le tue righe appaiano come "preferiti"

2/ Sull'app o sul sito web di Île-de-France Mobilités, seleziona la tua linea nella sezione Spostami > Orari

3/ Clicca sulla campanella "alert"

4/ Puoi anche impostare i giorni e gli orari di ricezione dei tuoi avvisi

Installa l'app Île-de-France Mobilités

