Notizie simili

Concorso di Natale: Babbo Natale si nasconde sui tuoi autobus!

10 Babbi Natale si sono infilati nei tuoi autobus... Sta a te trovarne uno!

Da lunedì 9 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, vai a caccia di Babbo Natale!

Nascosto in 10 dei tuoi autobus, prova a trovarne uno, scatta una foto e vinci un regalo se vieni sorteggiato!

Il principio del gioco

10 Babbi Natale sono stati nascosti sui vostri autobus. La tua missione? Trovane uno, scatta un selfie e condividi il tuo scatto sul nostro account X per partecipare all'estrazione.

Come partecipare?

  1. Essere titolare di un account X personale
  2. Iscriviti all'account X @Mtmorency_IDFM
  3. Ripubblica il post del gioco
  4. Scatta una foto selfie con l'adesivo di Babbo Natale a bordo dell'autobus
  5. Invia un messaggio privato o menziona l'account con la foto
  6. Specificare nel post X contenente la foto, il " #MTMORENCYPhoto "

Per consultare il regolamento completo del concorso, vai sotto:

Un regalo da vincere tra tanti premi!

  • 2 tessere da 5 posti cinema UGC
  • Un pasto per due al ristorante "Au cœur de la forêt" a Montmorency
  • 20 biglietti per lo spazio acquatico "La vague" a Soisy-sous-Montmorency

Pronto per la sfida ? Ci vediamo il 9 dicembre a bordo dei tuoi autobus per iniziare la caccia a Babbo Natale!

