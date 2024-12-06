Notizie simili

Da lunedì 9 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, vai a caccia di Babbo Natale!
Nascosto in 10 dei tuoi autobus, prova a trovarne uno, scatta una foto e vinci un regalo se vieni sorteggiato!
Il principio del gioco
10 Babbi Natale sono stati nascosti sui vostri autobus. La tua missione? Trovane uno, scatta un selfie e condividi il tuo scatto sul nostro account X per partecipare all'estrazione.
Come partecipare?
- Essere titolare di un account X personale
- Iscriviti all'account X @Mtmorency_IDFM
- Ripubblica il post del gioco
- Scatta una foto selfie con l'adesivo di Babbo Natale a bordo dell'autobus
- Invia un messaggio privato o menziona l'account con la foto
- Specificare nel post X contenente la foto, il " #MTMORENCYPhoto "
Un regalo da vincere tra tanti premi!
- 2 tessere da 5 posti cinema UGC
- Un pasto per due al ristorante "Au cœur de la forêt" a Montmorency
- 20 biglietti per lo spazio acquatico "La vague" a Soisy-sous-Montmorency
Pronto per la sfida ? Ci vediamo il 9 dicembre a bordo dei tuoi autobus per iniziare la caccia a Babbo Natale!