Notizie simili

Per consentire a tutti di scoprire o riscoprire i punti di sosta emblematici, Île-de-France Mobilités lancia sul conto X del territorio di Grand Melun un concorso dell'Avvento, Devine l'arrêt.

Principio del gioco

Dal 1 al 24 dicembre 2025, una foto di una fermata situata sul territorio di Grand Melun il cui nome sarà offuscato, viene pubblicata ogni giorno sull'account X @Melun_IDFM. La tua missione è riconoscere la fermata rappresentata e trovare il suo nome esatto.