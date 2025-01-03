Notizie simili

Comunicazione visiva in stile illustrato, nei colori verde, rosso e bianco, sul tema del Natale.
Contiene i seguenti elementi testuali e grafici:
Nella parte superiore dell'immagine:
Banner verde scuro con testo bianco:
"CONCORSO DAL 1 AL 24 DICEMBRE 2025"
Al centro, in una grande bolla rossa arrotondata:
Testo verde chiaro:
"Prova a vincere una carta regalo del valore di €100"
A sinistra dell'oggetto visivo, casella di testo su sfondo verde:
"PER PARTECIPARE, 3 PASSI:
- Commenta il nome della fermata dell'autobus la cui foto viene pubblicata ogni giorno sull'account X@Melun_IDFM
- Metti mi piace al post
- Assicurati di essere iscritto all'account
BUONA FORTUNA A TUTTI,
E BUONE FESTE SULLE NOSTRE LINEE! »
A destra dell'immagine:
Illustrazione di una fermata dell'autobus decorata con una ghirlanda luminosa multicolore.
Accanto ad essa, una slitta rossa traboccante di pacchetti regalo numerati da 1 a 24, come un calendario dell'Avvento.
Intorno, alcuni fiocchi di neve e stelle decorative.
In basso a destra:
Logo "Île-de-France Mobilités".
Per consentire a tutti di scoprire o riscoprire i punti di sosta emblematici, Île-de-France Mobilités lancia sul conto X del territorio di Grand Melun un concorso dell'Avvento, Devine l'arrêt.
Principio del gioco
Dal 1 al 24 dicembre 2025, una foto di una fermata situata sul territorio di Grand Melun il cui nome sarà offuscato, viene pubblicata ogni giorno sull'account X @Melun_IDFM. La tua missione è riconoscere la fermata rappresentata e trovare il suo nome esatto.
Condizioni di partecipazione
Per convalidare un'iscrizione:
- Iscriviti all'account X @Melun_IDFM
- Metti mi piace alla pubblicazione del giorno
- Commenta il post di oggi con il nome esatto della fermata fotografata
È consentita una sola risposta al giorno per persona. Ogni risposta corretta aggiunge una partecipazione al sorteggio finale, con un massimo di 24 possibili voci. La chiusura delle partecipazioni avviene il 30 dicembre 2025 alle ore 23:00.
Premio in palio
Un partecipante sarà estratto a sorte il 31 dicembre 2025 tra tutti coloro che hanno dato almeno una risposta corretta.
Il vincitore assoluto vincerà una carta regalo multimarca del valore di 100 euro e un tour privato di uno dei nostri centri operativi di autobus nel territorio di Grand Melun.