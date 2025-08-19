Notizie simili

Visita il Centro Operativo Bus di Lieusaint e scopri come funziona. Ci vediamo mercoledì 17 settembre dalle 10.00 alle 12.00 o dalle 14.30 alle 16.30 e sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 12.00.
Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione delle Giornate del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2025, Île-de-France Mobilités vi invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus (COB) del vostro territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti : la professione di autista, l'officina di manutenzione, il Posto di Comando Centralizzato (PCC), la flotta e molto altro!
Incontra i nostri team al COB de Lieusaint mercoledì 17 settembre 2025 dalle 10:00 alle 12:00 o dalle 14:30 alle 16:30 e sabato 20 settembre dalle 10:00 alle 12:00.
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo a:
Centro operativo Sénart Bus
Avenue René Cassin 77127 Lieusaint
Accesso BUS: linee 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 o Tzen1 + 3 minuti a piedi
Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto.