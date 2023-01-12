Notizie simili

Keolis Île-de-France, operatore di Île-de-France Mobilités, lancia la sua campagna di reclutamento: #ConduireVousMeneraLoin

In tutta la regione dell'Île-de-France, Keolis recluta e forma donne e uomini per guidare gli autobus della rete di trasporto Île-de-France Mobilités.

#ConduireVousMeneraLoin

Vuoi entrare a far parte di un gruppo pioniere della mobilità e vuoi godere di un lavoro stabile e sostenibile con una vera missione di servizio pubblico?

Presente in tutti i dipartimenti dell'Île-de-France, Keolis agisce ogni giorno per offrire modalità di viaggio più piacevoli e umane.

Keolis si rivolge a tutti i profili, indipendentemente dal loro livello di diploma ed esperienza. Crediamo nel potenziale di ognuno e ci assicuriamo che si esprima attraverso le esperienze condivise che possiamo offrire.

Non hai la patente D?
Hai meno di 19 anni o sei in cerca di lavoro?

Keolis sostiene e finanzia la formazione per il biglietto professionale di conducente di trasporto pubblico su strada (CTCR), compresa la patente D e il passeggero FIMO. Riconosciuti dallo Stato e dalla professione, questi corsi di formazione si svolgono in un centro partner e durano circa 3 mesi.

Unisciti a noi e mettiti al volante!

