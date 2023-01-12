Notizie simili

#ConduireVousMeneraLoin
Vuoi entrare a far parte di un gruppo pioniere della mobilità e vuoi godere di un lavoro stabile e sostenibile con una vera missione di servizio pubblico?
Presente in tutti i dipartimenti dell'Île-de-France, Keolis agisce ogni giorno per offrire modalità di viaggio più piacevoli e umane.
Keolis si rivolge a tutti i profili, indipendentemente dal loro livello di diploma ed esperienza. Crediamo nel potenziale di ognuno e ci assicuriamo che si esprima attraverso le esperienze condivise che possiamo offrire.
Non hai la patente D?
Hai meno di 19 anni o sei in cerca di lavoro?
Keolis sostiene e finanzia la formazione per il biglietto professionale di conducente di trasporto pubblico su strada (CTCR), compresa la patente D e il passeggero FIMO. Riconosciuti dallo Stato e dalla professione, questi corsi di formazione si svolgono in un centro partner e durano circa 3 mesi.