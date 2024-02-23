Illustrazione della discesa su richiesta
Da lunedì 26 febbraio 2024, ogni sera dalle 22, hai la possibilità di chiedere all'autista della tua linea 6134 di fermarti il più vicino possibile alla tua destinazione, tra due fermate dell'autobus.
Dove posso scendere?
La fermata richiesta deve essere sul percorso della linea 6134, tra due fermate. L'autista decide il luogo esatto di discesa, il più vicino possibile alla tua destinazione ovviamente, ma anche ben illuminato, con buona visibilità e sicurezza.
Come faccio a indicare dove voglio scendere?
Tutto quello che devi fare è avvisare l'autista, al più tardi una fermata prima della tua destinazione. La discesa avverrà quindi solo attraverso la porta anteriore. Con questo nuovo dispositivo, non solo potrai beneficiare di un servizio più sicuro, ma anche risparmiare tempo avvicinandoti alla tua destinazione finale.
Una domanda su questo dispositivo?
