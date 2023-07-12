La linea 705 si fonde con la linea 703

Le linee 703 e 705 si fondono e diventano un'unica linea: la linea 703. Il servizio alla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard è semplificato, gli utenti saranno in grado di arrivare più velocemente alla stazione da Saint-Pathus e Saint-Soupplets.