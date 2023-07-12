Adattare l'offerta alle esigenze degli utenti della linea 701
L'offerta della linea 701 è rafforzata il sabato durante i periodi scolastici e le vacanze, con un autobus ogni 20 minuti invece di 25 minuti.
La linea serve nuovamente la zona alberghiera di Mesnil-Amelot.
La linea 705 si fonde con la linea 703
Le linee 703 e 705 si fondono e diventano un'unica linea: la linea 703. Il servizio alla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard è semplificato, gli utenti saranno in grado di arrivare più velocemente alla stazione da Saint-Pathus e Saint-Soupplets.
Migliorare il collegamento tra le stazioni di Louvres e Roissypole con la linea 702
Dal 28 agosto 2023, nuovi orari e frequenze faciliteranno i collegamenti con la RER D alla Gare de Louvres e la RER B alla Gare de Roissypole.
Il quartiere Rond-point de l'Etang è servito dalla linea 711 nelle ore di punta.
Sviluppare l'offerta tra Saint-Mard e Villeroy con il 710
Dal 28 agosto 2023, una linea di autobus 710 ogni 30 minuti, nelle ore di punta dal lunedì al venerdì, da Montgé-en-goële, Villeroy, Juilly a Dammartin-en-Goële:
- 6 corse aggiuntive al mattino e alla sera tra Montgé e Villeroy.
La linea 710 adatta i suoi orari a quelli dei treni della linea K, per migliorare i trasferimenti.
Il servizio scolastico del Lycée Charles de Gaulle è fornito dalla nuova linea 712.
Creazione di una linea scolastica 712 che incorpora le attuali linee 710 e 711
Dal 4 settembre 2023 viene creata una nuova linea per raggiungere più rapidamente il Collège Georges Brassens di Saint-Mard, il Lycée Charles de Gaulle di Longperrier e le scuole di Meaux.
Dall'11 settembre 2023:
712 D: nuova corsa alle 18:40 dalla stazione di Meaux verso la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: nuova corsa alle 8:15 dalla stazione di Dammartin Juilly-Saint-Mard per il 2 ° ingresso alle scuole private di Meaux.
Collegare il settore Moussy alla stazione di Dammartin-Juilly Saint Mard con il 711
Dal 28 agosto 2023, la linea 711 è semplificata: servirà la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard da Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux e Villeneuve-sous-Dammartin.
- Tratto Saint-Mard – Meaux: rilevato dalla 712
- Tratto Saint-Mard – Othis: rilevato dalla 708
- Tratto Villeneuve-sous-Dammartin – Othis: 701
- Tratto Saint-Mard – Longperrier: rilevato dalla 709
La linea è prolungata fino alla fermata "La Fortelle" a Moussy-le-Neuf. Viene servita anche una nuova fermata: la fermata "Les Archers" a Longperrier.
Il Collège de Moussy-le-Neuf sarà servito dalla linea 711 dal 4 settembre 2023.
Restituire la sua vocazione alla linea 716
La linea 756 cambia numero: dal 4 settembre 2023 viene rinumerata 716.
La linea collega il Collège Cours Bautain a Juilly, da Moussy-le-Neuf, Othis, Dammartin e Saint-Mard.
Migliorare il collegamento tra le stazioni di Mitry-Claye e Dammartin-Juilly-Saint-Mard con la linea 22
Dal 28 agosto 2023,la linea 22 faciliterà i collegamenti con la linea K e collegherà la stazione di Mitry-Claye alla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard attraverso i comuni di Juilly e Thieux ogni 30 minuti.
La linea servirà la stazione di Thieux Nantouillet.
La soluzione per viaggiare nelle ore non di punta e il sabato grazie a TàD goële
Il quartiere Beaumarchais di Othis sarà servito da TàD goële (Z1 e Z2)
Dal lunedì al venerdì, 2 partenze serali sono offerte dalla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard alle 20:52 e alle 21:49 per raggiungere Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard e Rouvres.
Per prenotarlo, è molto semplice:
Vai a:
· L'app TàD IDFM
· sul sito tad.iledefrance-mobilites.fr
· per telefono al numero 09 70 80 96 63 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.
Raggiungi più facilmente la stazione di Meaux con il rafforzamento dell'offerta durante il giorno e la sera grazie alla linea 704
Dal 28 agosto 2023, la linea 704 raggiungerà la stazione di Meaux. Autobus prima, più tardi e più spesso per un collegamento con la linea P. Con un autobus ogni 20 minuti nelle ore di punta dal lunedì al venerdì.
Le corse scolastiche sulla linea 704 passano alla linea 714.
Una linea scolastica 714 per servire le scuole di Saint-Soupplets e Meaux
Dal 4 settembre 2023, la linea scolastica 714 servirà le scuole di Meaux (Lycée Bossuet, Lycée Pierre de Coubertin, Lycée Jean-Vilar), Collège Nicolas Tronchon a Saint-Soupplets e Collège Henri IV.
Dall'11 settembre 2023, la linea 714A servirà nuove fermate nella città di Saint-Soupplets.