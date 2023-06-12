Notizie simili

Benvenuti nel territorio del Coeur d'Essonne!

Trova in questa pagina tutte le informazioni sulle tue linee di autobus sul territorio di Coeur d'Essonne

Trova le notizie delle tue linee del territorio Coeur d'Essonne sulla tua pagina di notizie locali sul sito web di Île-de-France Mobilités

Dal 1 ° agosto, i tuoi contatti cambiano ma le tue linee rimangono!

Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari delle tue linee sul sito iledefrance-mobilites.fr

E sull'account twitter del territorio @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, fino al 31 luglio 2023)

Le linee interessate sono:

  • Tutte le vecchie linee Transdev CEAT
  • Tutte le vecchie linee Transdev Génovébus
  • Tutte le ex linee Keolis Daniel Meyer tranne DM4, DM7S e DM22
  • Linea 91-04 ex Albatrans
  • Il Noctilien N131 ex Transilien

Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.

Spieghiamo tutto qui > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Elenco dei comuni serviti: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.

