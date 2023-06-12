Notizie simili

Trova le notizie delle tue linee del territorio Coeur d'Essonne sulla tua pagina di notizie locali sul sito web di Île-de-France Mobilités

Dal 1 ° agosto, i tuoi contatti cambiano ma le tue linee rimangono!

Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari delle tue linee sul sito iledefrance-mobilites.fr

E sull'account twitter del territorio @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, fino al 31 luglio 2023)

Le linee interessate sono:

Tutte le vecchie linee Transdev CEAT

Tutte le vecchie linee Transdev Génovébus

Tutte le ex linee Keolis Daniel Meyer tranne DM4, DM7S e DM22

Linea 91-04 ex Albatrans

Il Noctilien N131 ex Transilien

Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.

Spieghiamo tutto qui > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Elenco dei comuni serviti: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.