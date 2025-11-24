Notizie simili

Lancio della linea Express 9517 il 1° marzo 2026

La linea Express 9517 collega la stazione di Argenteuil a Roissypôle attraverso il polo di Saint-Denis Pleyel. Permetterà di raggiungere l'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle e l'area aeroportuale, garantendo al contempo un collegamento con la RER B e D, ma anche con le metropolitane 13 e 14 e con il treno J.

Un nuovo accesso all'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle in solo 1 ora da Argenteuil attraverso la stazione di Saint-Denis Pleyel.

L'arrivo della linea espressa 9517 consentirà di raggiungere l'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle (Roissypôle) in connessione con la RER B:

  • In solo 1 ora dalla stazione di Argenteuil - in collegamento con il treno J
  • In 45 minuti da Saint-Denis - in collegamento con la RER B e D e le metropolitane 13 e 14

La linea 9517 opererà tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 5:10 alle 00:30:

  • Dal lunedì al venerdì, con un autobus ogni 15 minuti dalle 6 alle 9 e dalle 15.30 alle 19, e ogni 30 minuti il resto della giornata
  • Nei fine settimana, con un autobus ogni 20 minuti durante il giorno e ogni 30 minuti la sera

Linee Express: autobus moderni per viaggi piacevoli

La flotta della linea 9517 è interamente composta da nuovi veicoli alimentati a biometano, accessibili alle persone con mobilità ridotta. I pullman sono dotati di aria condizionata e porte USB che consentono di viaggiare comodamente.

I tuoi viaggi con la linea 9517 non saranno solo caratterizzati dalla velocità caratteristica delle linee espresse, ma anche dal risparmio di tempo libero che concedono: viaggia senza lo stress della guida e trasforma un tempo di viaggio in un momento di lavoro o relax!

Con la linea Express 9517, dirigiti verso l'aeroporto Roissy - Charles de Gaulle!

Raggiungere l'aeroporto da Argenteuil, Saint-Denis Pleyel o Parigi non è mai stato così facile!

Tutti i veicoli sono dotati di vani bagagli e stive in modo da poter optare per l'autobus per l'aeroporto. Scegliere il 9517 significa scegliere comfort, velocità ed economia! È gratuito se sei titolare di un pass Navigo, € 1,64 con il Navigo Freedom + Pass, € 2,05 con il Navigo Easy Pass e € 2,55 se scegli il biglietto d'imbarco CB o SMS.

Per completare l'offerta di autobus per l'aeroporto di Parigi Roissy – Charles de Gaulle, Transdev Express Roissy opererà anche dal 1 ° marzo le linee 350 e 351 storicamente gestite da RATP.

