Notizie simili

Con la linea Express 9517, dirigiti verso l'aeroporto Roissy - Charles de Gaulle!

Raggiungere l'aeroporto da Argenteuil, Saint-Denis Pleyel o Parigi non è mai stato così facile!

Tutti i veicoli sono dotati di vani bagagli e stive in modo da poter optare per l'autobus per l'aeroporto. Scegliere il 9517 significa scegliere comfort, velocità ed economia! È gratuito se sei titolare di un pass Navigo, € 1,64 con il Navigo Freedom + Pass, € 2,05 con il Navigo Easy Pass e € 2,55 se scegli il biglietto d'imbarco CB o SMS.

Per completare l'offerta di autobus per l'aeroporto di Parigi Roissy – Charles de Gaulle, Transdev Express Roissy opererà anche dal 1 ° marzo le linee 350 e 351 storicamente gestite da RATP.