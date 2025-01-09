Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio del Pays Briard
Perché il numero di linea cambia?
La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.
Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!
Come orientarsi tra i nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio del Pays Briard, tutte le linee di autobus inizieranno ora con 31.
Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato al meglio per facilitare il cambiamento (esempio: 01 diventa 3101, ecc.).
Infine, i numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento (Express 16 diventa la linea 7716).
Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?
Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!
Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.
La vecchia linea 11 è sostituita da tre nuove linee, per una maggiore leggibilità:
- Linea 3111 : consentirà l'alimentazione alla stazione di Gretz-Armainvilliers per i quartieri situati a sud della stazione
- Linea 3112 : si collegherà alle stazioni di Gretz-Armainvilliers e Tournan-en-Brie e servirà il centro della città di Gretz-Armainvilliers e il quartiere Vieux Moulin
- Linea 3113 : questa linea servirà il parco commerciale Gilbert PILLET a Gretz-Armainvilliers
Linee di trasporto on-demand più adatte alle esigenze di mobilità dei passeggeri
L'attuale servizio dei comuni di Gretz-Armainvilliers e Tournan-en-Brie nelle ore non di punta è effettuato da un sistema di trasporto a richiesta in "linee virtuali", vale a dire prendendo i percorsi delle linee 11 a Gretz-Armainvilliers e 7 a Tournan-en-Brie con orari fissi). A partire dal 17 febbraio 2025, il servizio si evolverà con la creazione di un'unica zona di trasporto a richiesta, che servirà entrambi i comuni.
Il servizio rimane disponibile dalle 9 alle 17.
La grande differenza: il viaggio è possibile tra qualsiasi fermata delle attuali linee 7 e 11 e uno dei seguenti generatori: stazione Tournan-en-Brie, stazione Gretz-Armainvilliers, clinica Tournan, ZA Gretz e Tournan. Il movimento sarà possibile anche tra questi generatori.
Quali sono i vantaggi di un TAD zonale?
Il TAD zonale consente una maggiore libertà temporale di prenotazione: i clienti non sono più costretti a muoversi secondo gli orari di una linea virtuale. Pertanto, i viaggi durante le ore non di punta saranno facilitati.
Per trovare le informazioni di tutte le tue linee:
Sito web: www.iledefrance-mobilites.fr e app mobile Île-de-France Mobilités
Per calcolare il tuo percorso:
> Come muoversi > Itinerario
> Come muoversi > Orari > Seleziona una linea
Per seguire le notizie locali (solo sul sito):
Notizie > Pays Briard
Su Twitter: @PaysBriard_IDFM
Per telefono al numero 01 80 97 93 41