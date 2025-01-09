Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio del Pays Briard

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio del Pays Briard, tutte le linee di autobus inizieranno ora con 31.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato al meglio per facilitare il cambiamento (esempio: 01 diventa 3101, ecc.).

Infine, i numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento (Express 16 diventa la linea 7716).

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.