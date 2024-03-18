Notizie simili

Nuovi percorsi tra la stazione di Lagny-Thorigny e la stazione di Torcy e Bussy-Saint-Georges

Una nuova offerta sulle linee 2225 (ex 25), 2229 (ex 29) e 2244 (ex 44)

Nuovi percorsi tra la stazione di Lagny-Thorigny e la stazione di Torcy con le linee 2225 e 2229

  • La linea 2225 offre un percorso "diretto" tra la stazione di Lagny-Thorigny e la stazione di Torcy.
  • La linea 2229 fornisce un servizio più fine e sistematico ai quartieri e alle aree industriali, con la creazione di una nuova fermata
    "Ghiaia del Bac".
  • Il servizio sistematico del villaggio di Saint-Thibault-des-Vignes e del quartiere Sablons.
  • Un collegamento tra Saint-Thibault-des-Vignes e la stazione di Torcy in 10 minuti o la stazione di Lagny-Thorigny in 12 minuti.
  • Sulla 2225, un passaggio ogni 15 minuti tra le 6:30 e le 9 e le 17 e le 19:30, e ogni 30 minuti il resto della giornata e il sabato. Un passaggio ogni ora la domenica.
  • Sulla 2229, un passaggio ogni 15 minuti tra le 6:30 e le 9 e tra le 17 e le 19:30 e ogni ora il resto della giornata e il sabato.
  • Il servizio al liceo di Lognes è ora fornito dalla linea 2229.
    (Orari disponibili a breve sul sito web e sull'applicazione)

A Bussy-Saint-Georges, un nuovo percorso per una migliore leggibilità sulla linea 2244

  • Un nuovo itinerario unico tutto il giorno dal lunedì al sabato.
  • L'eco-quartiere Sycomore ha ora un collegamento diretto con la stazione di Bussy-Saint-Georges tutto il giorno (fermata "Génitoy").
  • Le fermate "Georges Méliès", "Bruxelles" e "Lycée Martin Luther King" sono servite tutto il giorno.
  • La fermata "L'esplanade des Religions" sarà soppressa. Puoi fare riferimento alla fermata "Georges Méliès" o "Lycée Martin Luther King".
    (orari presto disponibili sul sito web e sull'applicazione)

Mappa linea 2244

