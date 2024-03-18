Notizie simili

Immagine della campagna di comunicazione
Nuovi percorsi tra la stazione di Lagny-Thorigny e la stazione di Torcy con le linee 2225 e 2229
- La linea 2225 offre un percorso "diretto" tra la stazione di Lagny-Thorigny e la stazione di Torcy.
- La linea 2229 fornisce un servizio più fine e sistematico ai quartieri e alle aree industriali, con la creazione di una nuova fermata
"Ghiaia del Bac".
- Il servizio sistematico del villaggio di Saint-Thibault-des-Vignes e del quartiere Sablons.
- Un collegamento tra Saint-Thibault-des-Vignes e la stazione di Torcy in 10 minuti o la stazione di Lagny-Thorigny in 12 minuti.
- Sulla 2225, un passaggio ogni 15 minuti tra le 6:30 e le 9 e le 17 e le 19:30, e ogni 30 minuti il resto della giornata e il sabato. Un passaggio ogni ora la domenica.
- Sulla 2229, un passaggio ogni 15 minuti tra le 6:30 e le 9 e tra le 17 e le 19:30 e ogni ora il resto della giornata e il sabato.
- Il servizio al liceo di Lognes è ora fornito dalla linea 2229.
(Orari disponibili a breve sul sito web e sull'applicazione)
Mappa linea 2229
A Bussy-Saint-Georges, un nuovo percorso per una migliore leggibilità sulla linea 2244
- Un nuovo itinerario unico tutto il giorno dal lunedì al sabato.
- L'eco-quartiere Sycomore ha ora un collegamento diretto con la stazione di Bussy-Saint-Georges tutto il giorno (fermata "Génitoy").
- Le fermate "Georges Méliès", "Bruxelles" e "Lycée Martin Luther King" sono servite tutto il giorno.
- La fermata "L'esplanade des Religions" sarà soppressa. Puoi fare riferimento alla fermata "Georges Méliès" o "Lycée Martin Luther King".
(orari presto disponibili sul sito web e sull'applicazione)
Mappa linea 2244