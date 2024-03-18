Notizie simili

Il 22 aprile stavi viaggiando con Transport on Demand, le tue abitudini stanno cambiando

Scopri il nuovo servizio Evening Bus, senza prenotazione.

Viaggiavi con TàD? Le tue abitudini cambiano!

Nuove abitudini durante il giorno!

Prendi le linee regolari, per arrivare:

  • Al mercato di Lagny-sur-Marne : linee 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
  • Al mercato di Magny-le-Hongre : linea 2234.
  • All'isola per il tempo libero di Jablines - Annet : linea 2263.
  • Al Grand Hôpital de l'Est Francilien : linee 2220, 2222, 2228, 2292.

… E l'offerta aggiuntiva

  • Rinforzo delle linee 2221, 2226, 2263 e 2291, con partenze aggiuntive

Novità: 4 autobus serali

La sera, dal lunedì al sabato, i tuoi autobus serali prendono il sopravvento e ti aspettano in:

  • Stazione Lagny – Thorigny dalle 21:30 a mezzanotte, ogni 30 minuti
    Servizio a tutte le fermate dei comuni di Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne

Per accedere a tutte le informazioni sul tuo autobus serale Lagny-Thorigny

  • Stazione di Bussy-Saint-Georges dalle 21:00 a mezzanotte, ogni 30 min
    Servizio a tutte le fermate dei comuni di Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Serve anche le fermate a sud della RER A a Bussy-Saint-Georges

Per accedere a tutte le informazioni sul tuo autobus serale Bussy-Saint-Georges

  • Stazione Val d'Europe dalle 21:00 alle 23:15, ogni 45 min
    Servizio a tutte le fermate nei comuni di Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis

Per accedere a tutte le informazioni del tuo autobus serale Val d'Europe

  • Stazione di Marne-la-Vallée Chessy dalle 21:00 alle 23:00, ogni 30 min
    Servizio a tutte le fermate nei comuni di Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches

Per accedere a tutte le informazioni sul tuo autobus serale Marne-la-Vallée Chessy

Consulta l'opuscolo informativo

