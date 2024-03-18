Notizie simili

Viaggiavi con TàD? Le tue abitudini cambiano!
Nuove abitudini durante il giorno!
Prendi le linee regolari, per arrivare:
- Al mercato di Lagny-sur-Marne : linee 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
- Al mercato di Magny-le-Hongre : linea 2234.
- All'isola per il tempo libero di Jablines - Annet : linea 2263.
- Al Grand Hôpital de l'Est Francilien : linee 2220, 2222, 2228, 2292.
… E l'offerta aggiuntiva
- Rinforzo delle linee 2221, 2226, 2263 e 2291, con partenze aggiuntive
Novità: 4 autobus serali
La sera, dal lunedì al sabato, i tuoi autobus serali prendono il sopravvento e ti aspettano in:
- Stazione Lagny – Thorigny dalle 21:30 a mezzanotte, ogni 30 minuti
Servizio a tutte le fermate dei comuni di Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne
- Stazione di Bussy-Saint-Georges dalle 21:00 a mezzanotte, ogni 30 min
Servizio a tutte le fermate dei comuni di Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Serve anche le fermate a sud della RER A a Bussy-Saint-Georges
- Stazione Val d'Europe dalle 21:00 alle 23:15, ogni 45 min
Servizio a tutte le fermate nei comuni di Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis
- Stazione di Marne-la-Vallée Chessy dalle 21:00 alle 23:00, ogni 30 min
Servizio a tutte le fermate nei comuni di Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches