Notizie simili

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione Cœur d'Essonne torna per la sua 7a edizione di raccolta di giocattoli a bordo del Christmas Bus.

Un autobus decorato con colori festosi attraversa diverse città per raccogliere giocattoli per bambini a basso reddito. Questa azione di solidarietà organizzata con il sostegno di associazioni locali e partner impegnati fa appello alla generosità degli abitanti per offrire un magico Natale ad ogni bambino.

Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e per motivi igienici non saranno accettati peluche.

Mobilitati per questo progetto di solidarietà itinerante a beneficio dei bambini!

Di seguito le date di passaggio dell'autobus di Natale 2024 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:

Saint-Michel-sur-Orge:

Sabato 30 novembre dalle 14 alle 18 – Mercatino di Natale Place de la Mairie

Il Norville:

Mercoledì 27 novembre dalle 10 alle 13 – Parking du Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Sabato 23 novembre dalle 14 alle 18 - Parcheggio Carrefour

Venerdì 6 dicembre dalle 18 alle 22 – Mercatino di Natale

Brétigny-sur-Orge:

Sabato 7 dicembre dalle 14 alle 18 – Parcheggio Auchan C.cial Maison Neuve

Mercoledì 11 dicembre dalle 14 alle 18 – Mercatino di Natale

Morsang-sur-Orge:

Sabato 14 dicembre dalle 09h alle 17h – Parcheggio Intermarché