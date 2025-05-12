Notizie simili

Buone notizie per tutti i viaggiatori notturni!
Sia che tu stia uscendo tardi, iniziando la giornata molto presto o semplicemente cercando una soluzione pratica per raggiungere la capitale, l'autobus notturno N123 è per te.
- Partenze regolari ogni ora dalle 23:40 – Non perdere i tuoi treni, voli o serate parigine!
- Ecologico ed economico – Più economico di un taxi, più ecologico dell'auto.
- Ideale per lavoratori notturni, nottambuli o viaggiatori mattutini.
- 18 comode tappe sul territorio e nel cuore di Parigi.
Con l'autobus notturno N123, beneficiate di una soluzione affidabile e flessibile per i vostri viaggi notturni.
Semplifica i tuoi viaggi notturni e raggiungi Parigi con fiducia!
Trova anche tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio sul nostro account X (ex-Twitter): @CoeurEs_IDFM