Notizie simili

La tua rete di autobus Argenteuil Boucles de Seine ti offre una rete di rivenditori che vendono e ricaricano i pass Navigo (esclusi gli abbonamenti annuali).
Questa rete locale ti consente di acquistare o caricare il tuo pass senza aspettare nelle code di agenzie, bancomat o sportelli nei momenti di punta.
Negozi locali ad Argenteuil Boucles de Seine
- TABAGALLIA
Centre Commercial Carrefour, 280 avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson
- TABACCHI DEL MUNICIPIO
20 Rue Gambetta, 78800 Houilles
- TABACCO DI CHATOU
5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou
- TABACCO LO ZIBETTO DI CROISSY
16T Boulevard Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine
Puoi anche acquistare o ricaricare il tuo biglietto di trasporto presso i seguenti uffici commerciali:
- Stazione degli autobus di Argenteuil
- Stazione degli autobus di Sartrouville
- Stazione ferroviaria di Saint-Germain-en-Laye (RER)
Trova tutti i punti vendita in Île-de-France su : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente