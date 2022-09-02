Notizie simili

Lo sapevate? Puoi acquistare e ricaricare il tuo biglietto di trasporto vicino a te!

Passes Navigo, ImagineR, Navigo Easy… Vieni a comprare o ricaricare il tuo Navigo nei tuoi negozi locali autorizzati.

La tua rete di autobus Argenteuil Boucles de Seine ti offre una rete di rivenditori che vendono e ricaricano i pass Navigo (esclusi gli abbonamenti annuali).

Questa rete locale ti consente di acquistare o caricare il tuo pass senza aspettare nelle code di agenzie, bancomat o sportelli nei momenti di punta.

Negozi locali ad Argenteuil Boucles de Seine

  • TABAGALLIA
    Centre Commercial Carrefour, 280 avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson
  • TABACCHI DEL MUNICIPIO
    20 Rue Gambetta, 78800 Houilles
  • TABACCO DI CHATOU
    5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou
  • TABACCO LO ZIBETTO DI CROISSY
    16T Boulevard Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine

Puoi anche acquistare o ricaricare il tuo biglietto di trasporto presso i seguenti uffici commerciali:

  • Stazione degli autobus di Argenteuil
  • Stazione degli autobus di Sartrouville
  • Stazione ferroviaria di Saint-Germain-en-Laye (RER)

Trova tutti i punti vendita in Île-de-France su : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente

