Notizie simili

Acquistando il tuo biglietto via SMS, invia TDV al 93100
- 2€ + eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati (prezzo del biglietto addebitato sulla bolletta telefonica)
- Valido per 1 ora senza trasferimento
- Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free
Ora è possibile acquistare un biglietto prima di un viaggio via SMS (solo abbonati BOUYGUES, ORANGE, SFR e FREE).
È molto semplice: invia TDV a 93100.
Riceverai il tuo biglietto dematerializzato via SMS.
1. Quanto costa?
2 euro + eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati.
2. Quanto dura il biglietto?
1h senza corrispondenza.
3. Quali sono le condizioni?
Avere uno smartphone con un abbonamento Orange, SFR, Bouygues o Free.
Buon viaggio sulle nostre linee.