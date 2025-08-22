Notizie simili

Attenzione: gli studenti che beneficiano di un CSS devono essere in possesso della carta Scol'R e presentarla all'autista ad ogni salita.
Di seguito, trovate i foglietti illustrativi degli orari dei vostri circuiti scolastici speciali:
Sono disponibili gli orari 2025-2026 dei circuiti scolastici speciali (CSS)
Sono disponibili gli orari dei circuiti scolastici speciali (CSS) validi dal 1° settembre 2025.
