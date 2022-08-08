Notizie simili

Le tue abitudini cambiano sulla linea 18

A partire dal 29 agosto 2022, la linea 18S cambierà percorso e orario. La linea 18 lascia il posto alle linee 6, 9, 10 ed Express 1.

Orario 2022-2023

I punti di fermata della linea 18 saranno occupati dalle linee 6, 9, 10 ed Express 1 come descritto di seguito:

  • Stazione di Marly-le-Roi - Bèque: Rinvii sulle linee Express 1, 9, 10 e 6
  • St Fiacre: linee Express 1, 10 o 9
  • Glaxo Rougemonts: Linea Express 1
  • Plains Champs: linee Express 1, 10 o 6
  • Bois Joly: Linea Express 1
  • Corbellerie: linea Express 1
  • Route de Versailles: Linea Express 1

La tua linea 18s cambia con nuovi orari e un nuovo percorso.

Orario della linea 18S
I nuovi orari della linea 18S dal 29/08/2022

Trova tutte le informazioni sui tuoi volantini disponibili nella tua agenzia commerciale o contattandoci:

Su twitter: @StGermain_IDFM

Per telefono: 01 30 15 55 08

Presso l'agenzia commerciale: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

A presto sulle nostre linee!

