Notizie simili

I punti di fermata della linea 18 saranno occupati dalle linee 6, 9, 10 ed Express 1 come descritto di seguito:
- Stazione di Marly-le-Roi - Bèque: Rinvii sulle linee Express 1, 9, 10 e 6
- St Fiacre: linee Express 1, 10 o 9
- Glaxo Rougemonts: Linea Express 1
- Plains Champs: linee Express 1, 10 o 6
- Bois Joly: Linea Express 1
- Corbellerie: linea Express 1
- Route de Versailles: Linea Express 1
La tua linea 18s cambia con nuovi orari e un nuovo percorso.
Trova tutte le informazioni sui tuoi volantini disponibili nella tua agenzia commerciale o contattandoci:
Su twitter: @StGermain_IDFM
Per telefono: 01 30 15 55 08
Presso l'agenzia commerciale: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
A presto sulle nostre linee!