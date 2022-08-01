TàD Linea 78: Il tuo trasporto su richiesta a Chambourcy e Aigremont

Pubblicato su

Lettura 1 min

Il tuo TàD 78 ti viene a prendere e ti lascia alla fermata più vicina dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). Le gare delle 8:10, 9:00, 16:30 e 17:20 non sono soggette a prenotazione.

Locandina della campagna di comunicazione TàD Linea 78
Locandina della campagna di comunicazione TàD Linea 78

Le aree di servizio di TàD 78

TàD 78 serve i comuni di Aigremont e Chambourcy attraverso il Collège André Derain.

Mappa della linea 78 e TàD
Mappa della linea 78 e TàD

Opuscolo TàD Linea 78

 -  1.1 MB

Come funziona il trasporto su richiesta?

Prenota il tuo viaggio tra le fermate di partenza e di arrivo, fino a 30 giorni prima del viaggio e fino a 1 ora prima della partenza.

Puoi iscriverti e quindi prenotare uno o più viaggi, all'orario che preferisci, dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno (esclusi i giorni festivi):

·         sull'applicazione mobile TàD Île-de-France Mobilités

·         sulla piattaforma tad.idfmobilites.fr

·         per telefono, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09.70.80.96.63.

Questo servizio è aperto a tutti e tutti i biglietti di trasporto nella regione Ile-de-France (Navigo Pass, Imagine R card, Navigo Easy pass caricato, ecc.) sono accettati a bordo del TàD 78.

Informazioni e prenotazioni

Scarica l'app da GOOGLE Play

Scarica l'app dall'App Store

Notizie simili