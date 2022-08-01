Notizie simili

Le aree di servizio di TàD 78
TàD 78 serve i comuni di Aigremont e Chambourcy attraverso il Collège André Derain.
Come funziona il trasporto su richiesta?
Prenota il tuo viaggio tra le fermate di partenza e di arrivo, fino a 30 giorni prima del viaggio e fino a 1 ora prima della partenza.
Puoi iscriverti e quindi prenotare uno o più viaggi, all'orario che preferisci, dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno (esclusi i giorni festivi):
· sull'applicazione mobile TàD Île-de-France Mobilités
· sulla piattaforma tad.idfmobilites.fr
· per telefono, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09.70.80.96.63.
Questo servizio è aperto a tutti e tutti i biglietti di trasporto nella regione Ile-de-France (Navigo Pass, Imagine R card, Navigo Easy pass caricato, ecc.) sono accettati a bordo del TàD 78.