Notizie simili

La linea 4501 collega la città di Sainte-Geneviève-des-Bois alla stazione di Massy-Palaiseau (RER B e C, treno V e TGV), passando per Longjumeau e dintorni. In particolare, serve:

L'ospedale di Longjumeau,

La ZAC de la Croix-Blanche e il parco commerciale Champarts a Chilly-Mazarin,

Stazione di Épinay-sur-Orge (tram T12 e RER C).