Notizie simili

La linea 4501 collega la città di Sainte-Geneviève-des-Bois alla stazione di Massy-Palaiseau (RER B e C, treno V e TGV), passando per Longjumeau e dintorni. In particolare, serve:
- L'ospedale di Longjumeau,
- La ZAC de la Croix-Blanche e il parco commerciale Champarts a Chilly-Mazarin,
- Stazione di Épinay-sur-Orge (tram T12 e RER C).
La linea 4504 collega la stazione autostradale di Briis-sous-Forges alla stazione di Évry-Courcouronnes (RER D), facilitando l'accesso alla rete Ile-de-France e a uno dei centri per l'impiego più dinamici dell'Essonne, servendo, tra l'altro:
- Le stazioni di Arpajon e Brétigny-sur-Orge (RER C),
- L'Università di Évry Paris-Saclay,
- La ZAC della Croce Bianca.
Con le linee 4501 e 4504 i tuoi spostamenti diventano più semplici, veloci e perfettamente collegati ai principali luoghi di vita e attività del territorio.