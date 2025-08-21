Notizie simili

L'Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTPF), la Fondazione Carcept Prev e OPCO Mobilités lanciano una campagna nazionale per combattere l'inciviltà e gli attacchi contro i dipendenti del trasporto pubblico.
Di fronte all'aumento dei comportamenti aggressivi, l'obiettivo è ricordare l'importanza del rispetto per i conducenti, i controllori e gli agenti sul campo, che garantiscono la mobilità di milioni di passeggeri ogni giorno.
Distribuita in tutta la Francia (display, schermi digitali, social network), la campagna è accompagnata da una guida di buone pratiche per le reti di trasporto al fine di prevenire e gestire meglio le situazioni di tensione.
Viene proposto un messaggio semplice: nel trasporto, il rispetto deve sempre salire a bordo.