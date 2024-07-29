Notizie simili

Queste nuove linee offrono un servizio migliore con più fermate per facilitare gli spostamenti verso la scuola e in tutto il territorio!
Nuova linea, nuovo abbonamento
Per gli studenti delle scuole superiori, il pacchetto scolastico imagine R sostituisce la carta Scol'R. Per 382,40 euro all'anno, potranno andare al liceo... e ovunque nell'Île-de-France tutte le volte che vogliono! Per tutti gli altri viaggiatori, occasionali o regolari, sono accettati anche i consueti biglietti di trasporto.
Orari adattati alla scuola superiore
Dal lunedì al venerdì, gli orari del mattino, del tardo pomeriggio e del mercoledì pomeriggio corrispondono alle ore di lezione e alle attività extrascolastiche.
Buon viaggio sulle tue nuove linee!