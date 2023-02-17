Dal 6 marzo 2023, il servizio al Lycée Evariste Galois e al Collège Colette si evolve!

Pubblicato su

Lettura 1 min

A partire dal 6 marzo 2023, per garantire un servizio migliore e corrispondere meglio all'organizzazione dei corsi del Lycée Évariste Galois e del Collège Colette, gli orari delle linee S2, S7, 502 e 503 si evolvono.

  • Mercoledì
    Una nuova gara è ora prevista alla partenza del Lycée Évariste Galois: 17:50
  • Mercoledì
    Il doppiaggio da Collège Colette / Lycée Évariste Galois alle 12:50 è rimosso
  • Mercoledì
    La gara alla partenza del Collège Colette / Lycée Évariste Galois dalle 10:40 è spostata alle 11:40
    La gara alla partenza del Collège Colette / Lycée Évariste Galois dalle 13:40 è annullata
    4 nuove gare sono ora previste alla partenza del Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 14H50, 15h50, 16h50 e 17h50
  • Sabato
    La gara che parte dal Boulevard de Bezons dalle 7:50 è anticipata alle 7:40
    La gara con partenza dal Collège Colette / Lycée Évariste Galois dalle 11:45 è anticipata alle 10:40

Trova gli orari delle tue linee

Linea S2 - orari

 -  1.1 MB

Linea S7 - orario

 -  731.5 KB

Linee 501-502-503 - orario

 -  1.7 MB

Notizie simili