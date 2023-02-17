Notizie simili

- Mercoledì
Una nuova gara è ora prevista alla partenza del Lycée Évariste Galois: 17:50
- Mercoledì
Il doppiaggio da Collège Colette / Lycée Évariste Galois alle 12:50 è rimosso
- Mercoledì
La gara alla partenza del Collège Colette / Lycée Évariste Galois dalle 10:40 è spostata alle 11:40
La gara alla partenza del Collège Colette / Lycée Évariste Galois dalle 13:40 è annullata
4 nuove gare sono ora previste alla partenza del Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 14H50, 15h50, 16h50 e 17h50
- Sabato
La gara che parte dal Boulevard de Bezons dalle 7:50 è anticipata alle 7:40
La gara con partenza dal Collège Colette / Lycée Évariste Galois dalle 11:45 è anticipata alle 10:40