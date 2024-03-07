Autobus più spesso tra Créteil e Limeil-Brévannes con le linee 429 e 430

Pubblicato su

Lettura 1 min

Le linee O1 e O2 diventano linee 429 e 430

Le linee O1 e O2 diventano linee 429 e 430

Autobus più frequenti e nuovi servizi con le linee 429 e 430

  • La nuova linea 429 (ex linea O1) segue il percorso della vecchia linea J tra "Les Graviers" e il capolinea della linea a Limeil-Brévannes. Serve il Lycée Guillaume Budé.
  • La nuova linea 430 (ex linea O2) viene prolungata fino alla RER A alla stazione di Boissy-Saint-Léger.
  • Il Korczak College è servito dalle linee 429 e 430.
  • + autobus su queste due linee con un passaggio ogni 15 minuti al mattino e alla sera e ogni 30 minuti durante il giorno.
Mappa linea 429

Mappa linea 429

Trova qui gli orari della linea 429 dall'8 aprile 2024
Mappa linea 430

Mappa linea 430

Trova qui gli orari della linea 430 dall'8 aprile 2024

Notizie simili