Notizie simili

Le linee O1 e O2 diventano linee 429 e 430
Autobus più frequenti e nuovi servizi con le linee 429 e 430
- La nuova linea 429 (ex linea O1) segue il percorso della vecchia linea J tra "Les Graviers" e il capolinea della linea a Limeil-Brévannes. Serve il Lycée Guillaume Budé.
- La nuova linea 430 (ex linea O2) viene prolungata fino alla RER A alla stazione di Boissy-Saint-Léger.
- Il Korczak College è servito dalle linee 429 e 430.
- + autobus su queste due linee con un passaggio ogni 15 minuti al mattino e alla sera e ogni 30 minuti durante il giorno.
Mappa linea 429
Mappa linea 430