Notizie simili

Alcune linee del territorio di Saint Germain Boucles de Seine sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare da:
- Il passaggio della Fiamma Olimpica martedì 23 luglio 2024
- La gara ciclistica di sabato 3 agosto 2024
- Il passaggio della Maratona Olimpica sabato 10 agosto 2024 e domenica 11 agosto 2024
La linea EX01 è deviata tra le fermate Château de Versailles e Gare de Versailles Chantiers.
Dal 22 luglio 2024 al 09 settembre 2024
Capolinea alla fermata "Europa" situata al 16 avenue de Saint-Cloud a Versailles invece di Gare de Versailles Chantiers.
Passaggio della fiamma martedì 23 luglio 2024
- Linea R1: Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linee R2N-R2S : trova i dettagli di queste modifiche.
- Linee R3N-R3S: Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea R4 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea R5: Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 10 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 15 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 8 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea EX01 : Trova i dettagli di queste modifiche.
Evento ciclistico maschile - sabato 3 agosto 2024
- Linea R1: Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea R2N : trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea R2S : trova i dettagli di queste modifiche.
- Linee R3N-R3S-R5 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea R4 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 10 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 15 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea EX01 : Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 21 : Trova i dettagli di queste modifiche.
Passaggio della Maratona Olimpica - sabato 10 agosto 2024 e domenica 11 agosto 2024
- Linea EXP01 : Trova i dettagli di queste modifiche.
Impatti intorno al territorio di Saint Germain Boucles de Seine
