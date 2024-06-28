Notizie simili

Quest'estate, gli orari delle tue linee Saint Germain Boucles de Seine stanno cambiando con i Giochi di Parigi 2024

Le tue linee saranno influenzate dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee del territorio di Saint Germain Boucles de Seine sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare da:

  • Il passaggio della Fiamma Olimpica martedì 23 luglio 2024
  • La gara ciclistica di sabato 3 agosto 2024
  • Il passaggio della Maratona Olimpica sabato 10 agosto 2024 e domenica 11 agosto 2024

La linea EX01 è deviata tra le fermate Château de Versailles e Gare de Versailles Chantiers.

Dal 22 luglio 2024 al 09 settembre 2024

Capolinea alla fermata "Europa" situata al 16 avenue de Saint-Cloud a Versailles invece di Gare de Versailles Chantiers.

Trova i dettagli di queste modifiche.

Passaggio della fiamma martedì 23 luglio 2024

Evento ciclistico maschile - sabato 3 agosto 2024

Passaggio della Maratona Olimpica - sabato 10 agosto 2024 e domenica 11 agosto 2024

Impatti intorno al territorio di Saint Germain Boucles de Seine

