Notizie simili

Quest'estate, gli orari delle tue linee Sénart stanno cambiando con i Giochi di Parigi 2024

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione dei Giochi Olimpici del 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee nell'area di Sénart sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:

  • Il passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio 2024,
  • Traffico difficile alle porte di Parigi dal 18 luglio all'11 agosto e dal 29 agosto all'8 settembre 2024

    Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
Linea 50: percorso modificato il 22 luglio. Trova i dettagli di queste modifiche.
Linea 54: percorso modificato dal 18 luglio all'11 agosto e dal 29 agosto all'8 settembre. Trova i dettagli di queste modifiche.

Impatti sulla rete nell'Île-de-France

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.

