Quest'estate, gli orari delle tue linee Cœur d'Essonne si evolvono con i Giochi di Parigi 2024

Pubblicato su

Lettura 2 min

In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, alcune linee di autobus saranno modificate. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee nel territorio di Cœur Essonne sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:

  • Il montaggio e lo smontaggio di sedi di gara effimere nel centro di Parigi
  • Il passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio 2024
  • La gara ciclistica del 3 e 4 agosto 2024

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Impatti sulla rete nell'Île-de-France

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.

Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari

Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.

I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.

Installare l'applicazione Île-de-France Mobilités

Notizie simili