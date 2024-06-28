Notizie simili

Alcune linee nel territorio di Cœur Essonne sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:
- Il montaggio e lo smontaggio di sedi di gara effimere nel centro di Parigi
- Il passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio 2024
- La gara ciclistica del 3 e 4 agosto 2024
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea N123 : percorso modificato dall'8 luglio al 30 luglio 2024 compresi. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea N131 : percorso modificato dall'8 luglio al 30 luglio 2024 compresi. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 9104 : percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 107 : percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 109 : percorso modificato il 3 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea M151: percorso modificato dal 3 agosto al 4 agosto 2024 compresi. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea M153: percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.