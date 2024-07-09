Notizie simili

Alcune linee nel territorio di Terres d'envol sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:
- La chiusura al traffico della RD40 dal 18 luglio al 15 settembre 2024
- Il passaggio della fiamma olimpica il 25 luglio 2024
- La maratona paralimpica e l'evento di massa l'8 settembre 2024
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
Chiusura al traffico della RD40 dal 18 luglio al 15 settembre 2024
- Linea 43: percorso modificato dal 18 luglio al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 642: percorso modificato dal 18 luglio al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
Passaggio della Fiamma Olimpica giovedì 25 luglio 2024
- Linea 616: percorso modificato il 25 luglio 2024 tra le 11:00 e le 14:00. Trova i dettagli di queste modifiche qui
Maratona Paralimpica e Mass Event domenica 8 settembre 2024
- Linea 703: percorso modificato l'8 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 607 e 609: percorso modificato l'8 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
Impatti intorno al territorio di Terres d'Envol
Trova i dettagli delle seguenti righe su articoli simili:
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.