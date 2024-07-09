Quest'estate, gli orari delle tue linee Terres d'Envol stanno cambiando con i Giochi di Parigi 2024

Pubblicato su

Lettura 2 min

Le tue linee saranno influenzate dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee nel territorio di Terres d'envol sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:

  • La chiusura al traffico della RD40 dal 18 luglio al 15 settembre 2024
  • Il passaggio della fiamma olimpica il 25 luglio 2024
  • La maratona paralimpica e l'evento di massa l'8 settembre 2024

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Chiusura al traffico della RD40 dal 18 luglio al 15 settembre 2024

Passaggio della Fiamma Olimpica giovedì 25 luglio 2024

Maratona Paralimpica e Mass Event domenica 8 settembre 2024

Impatti intorno al territorio di Terres d'Envol

Trova i dettagli delle seguenti righe su articoli simili:

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.

Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari

Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.

I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.

Notizie simili