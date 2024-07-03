Notizie simili

Quest'estate, gli orari delle vostre linee Vexin si stanno evolvendo con i Giochi di Parigi 2024

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione dei Giochi Olimpici del 2024. Ti spieghiamo tutto.

Quest'estate, eccezionalmente, gli orari di alcune linee nel territorio del Vexin sono adattati:

  • Linee 95-05 e 95-08 Offerte adattate dal 08 luglio al 1 settembre 2024
  • linee 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 e N154 : offerta adattata dal 08 luglio al 15 settembre 2024
