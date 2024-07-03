Notizie simili

Quest'estate, eccezionalmente, gli orari di alcune linee nel territorio del Vexin sono adattati:
- Linee 95-05 e 95-08 Offerte adattate dal 08 luglio al 1 settembre 2024
- linee 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 e N154 : offerta adattata dal 08 luglio al 15 settembre 2024
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.