Notizie simili

Linea 1: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois
- Un percorso modificato ed esteso a "La Croix-Blanche" via "Saint-Hubert" e "Léo Lagrange".
- Il percorso tra "Marché" e "Étoile Stalingrad" è ripreso dalla nuova linea 10-25 che viene estesa alla stazione di Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Autobus dalle 5:15 alle 00:30, ogni 7 minuti al mattino e alla sera dal lunedì al venerdì.
Linea 2: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois
- La linea 2 ha il suo percorso modificato e sostituisce la linea 3. Ora serve la Einstein High School e Avenue Jacques Duclos. Le fermate "Market", "Dungeon" e "Guy Moquet" non sono più servite. Per raggiungere la stazione di Sainte-Geneviève-des-Bois o La Croix-Blanche, è possibile un rinvio sulla linea 10-25 alla fermata "Marché" o sulla linea 1 alla fermata "Bois Clairs".
- Autobus dalle 5:45 alle 00:30, ogni 15 minuti al mattino e alla sera dal lunedì al venerdì.
Linea 5: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche via Plessis
- La nuova linea 5 è dedicata al servizio interno di La Croix-Blanche e sostituisce l'attuale linea 3 dalla fermata "Z.I Croix-Blanche".
- Un autobus ogni 30 minuti dalle 6 alle 20.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 20.20 nei fine settimana.
Linea 15: Gare d'Epinay-sur-Orge via Villemoisson-sur-Orge
- Il capolinea della linea viene spostato nella nuova stazione degli autobus di Épinay-sur-Orge di fronte alla stazione T12, offrendo accesso diretto al tram.
- Un nuovo percorso lungo la Route de Corbeil
- Viene creata la fermata "Saint-Laurent" e viene rimossa la fermata "La Rivière" (rimane servita dalle linee 107, 108 e 420)
- Autobus ogni 15 minuti dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 20.20 e ogni 30 minuti fino alle 21.20. Durante il giorno, il TàD 2 prende il sopravvento.
Linea 107: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche <> Gare de Massy-Palaiseau
Linea 108: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche <> Paris Porte d'Orléans
- Nuovo collegamento con il tram T12 alle fermate "Gare d'Épinay-sur-Orge", "Gare de Longjumeau" e "Gare de Massy-Palaiseau" con la linea 107.
Linea 10-25: Fleury-Mérogis Carcere femminile <>Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois
- Creazione di un collegamento tra Fleury-Mérogis e la stazione RER C di Sainte-Geneviève-des-Bois e che serve il Lycée Einstein e il Collège Paul Eluard attraverso la fermata "Piscine".
- Autobus dalle 6:20 alle 20:10 dal lunedì al venerdì, ogni 15 minuti dalle 6:20 alle 8:40 e dalle 16:30 alle 18:45 e ogni 30 minuti il resto della giornata. Autobus ogni 30 minuti il sabato dalle 5:50 alle 19:50.
Linea DM3A: stazione Juvisy <> Viry-Châtillon François Mitterrand / Jean-Baptiste Lebas
Linea DM8: Athis-Mons Porte de l'Essonne <> Morsang-sur-Orge Libération / Voie de Compiègne
- Un nuovo collegamento con il tram T12 con il servizio alla stazione "Coteaux de l'Orge".
Linea DM3B: stazione Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois via T12 "Coteaux de l'Orge"
- Un prolungamento del percorso fino alla stazione di Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Un nuovo collegamento con il tram T12 con il servizio alla stazione "Coteaux de l'Orge".
- Autobus dalle 5:45 alle 23:30, ogni 20 minuti al mattino e alla sera dal lunedì al venerdì.
- Il servizio domenicale del DM3A è assunto dal DM3B con un autobus ogni ora dalle 6:20 alle 22:40.
Linea DM5: stazione Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche
Linea DM50: stazione Juvisy <> Fleury-Mérogis Carcere femminile
- Un nuovo collegamento con il tram T12 con la stazione "Amédée Gordini" servita dalle linee DM5 e DM50.
Linea M21A: stazione di Savigny-sur-Orge <> Morsang-sur-Orge Les Jonquilles
Linea M21B: stazione Savigny-sur-Orge <> Fleury-Mérogis Sycomores
Una riprogettazione delle linee tra Morsang-sur-Orge e Savigny-sur-Orge tramite il tram T12:
- Percorsi identici da e per e nuovi terminal per una maggiore leggibilità.
- Un tempo di percorrenza identico da/per la stazione di Savigny-sur-Orge.
- Un nuovo collegamento con il tram T12 con il servizio alla stazione "Parc du Château" (sostituzione delle fermate "Jean Morlet" e "Les Tourelles").
- Una fascia oraria estesa in coerenza con il funzionamento del tram T12.
- Linea M21A: le fermate situate in Avenue de Juvisy saranno spostate in Voie de Compiègne tutti i giorni tranne il sabato (giorno di mercato) quando saranno di nuovo in Avenue de Juvisy.
- Autobus dalle 5:30 alle 00:15, ogni 7-10 minuti al mattino e alla sera dal lunedì al venerdì.
Linea M21S: Morsang-sur-Orge La Gribelette <> Gare de Savigny-sur-Orge
- 3 nuove gare nel pomeriggio per gli studenti dei licei Jean-Baptiste Corot e Gaspard Monge di Savigny-sur-Orge.