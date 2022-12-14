Notizie simili

Cos'è la linea N155?
La linea N155 collega la stazione di Parigi Saint-Lazare a Poissy via Porte d'Asnières, le stazioni di Cormeilles-en-Parisis, La Frette-Montigny, Herblay, Conflans-Sainte-Honorine, Conflans Fin-d'Oise, Maurecourt e Andrésy.
Serve anche le fermate Pont Neuf e Stade Mazières a Carrières-sous-Poissy.
Vero e proprio relè dell'offerta diurna (treno), la linea N155 permette di viaggiare di notte, 7 giorni su 7, tutto l'anno. Offre 4 viaggi di andata e ritorno dalle 23:20 alle 4:45.
Un servizio adattato e sicuro
Per viaggiare in tutta tranquillità, viene istituito un servizio sveglia alla fermata. Durante la salita, devi solo indicare il tuo punto di discesa al conducente. Se ti addormenti, ti sveglierà arrivato a destinazione.
Infine, per la vostra sicurezza a bordo, tutti i veicoli che operano su questa linea saranno dotati di un sistema di videoprotezione in collegamento diretto con il nostro checkpoint e la Polizia.
Quanto costerà il mio viaggio?
Il prezzo del viaggio è fissato a 2,50 € come su tutte le linee regolari.
Qualunque sia la tua situazione per viaggiare in regola, grazie per convalidare il tuo biglietto di trasporto.