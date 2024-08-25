Notizie simili

La rinumerazione delle tue linee è accompagnata da un nuovo codice SMS
Da lunedì 2 settembre 2024, per essere in regola, invia ora "BUS" + il numero della linea che prendi al 93100.
Esempi: BUS1201, BUS1237, BUS1221...
Il biglietto SMS è sempre valido per 1 ora senza connessione. Il prezzo rimane invariato, al prezzo del biglietto d'imbarco, ovvero € 2,50.
(+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati. Prezzo del biglietto addebitato sulla bolletta telefonica).
Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free
Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @CPConflu_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!