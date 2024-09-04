Notizie simili

Nel suo approccio per migliorare l'intero viaggio dei passeggeri, Île-de-France Mobilités sta sperimentando una nuova piattaforma digitale sugli autobus Bièvre e sul tram T10, facile da usare e che consente di trovare i tuoi oggetti smarriti il più rapidamente possibile!

Come funziona?

Segnala lo smarrimento: Dichiara immediatamente la perdita del tuo oggetto sulla piattaforma di oggetti smarriti di Île-de-France Mobilités. Non esitate a chiedere un agente se necessario! Un'e-mail o un SMS di conferma della tua dichiarazione ti verranno inviati direttamente. Facciamo la ricerca: Confrontiamo in tempo reale gli oggetti registrati dai nostri agenti e gli oggetti dichiarati dai viaggiatori. L'oggetto viene trovato : Se il tuo oggetto viene trovato, ti avvisiamo via sms o e-mail in base alle tue preferenze, per organizzare la restituzione.

Vantaggi

Semplicità : segnala facilmente un oggetto smarrito online senza dover viaggiare.

: segnala facilmente un oggetto smarrito online senza dover viaggiare. Risparmio di tempo : segui l'avanzamento della ricerca e recupera rapidamente gli oggetti recuperati.

: segui l'avanzamento della ricerca e recupera rapidamente gli oggetti recuperati. Efficienza : Un sistema automatizzato consente una gestione rapida e centralizzata degli oggetti smarriti, aumentando le possibilità di trovare i tuoi effetti personali.

: Un sistema automatizzato consente una gestione rapida e centralizzata degli oggetti smarriti, aumentando le possibilità di trovare i tuoi effetti personali. Accessibilità : Il servizio è disponibile per tutti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente tramite il sito web.

Quali tipi di oggetti possono essere dichiarati?

Tutti i tipi di oggetti possono essere dichiarati smarriti, che si tratti di una borsa, un portafoglio, un telefono cellulare o altri oggetti personali lasciati sugli autobus o alle fermate del territorio.

Se necessario, i nostri agenti sono lì per aiutarti a compilare la dichiarazione di smarrimento. Non esitate a chiedere loro!