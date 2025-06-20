Notizie simili

Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, stiamo cambiando le nostre pratiche per limitare l'uso della carta. Ogni anno, migliaia di volantini vengono stampati e distribuiti, ma gran parte di essi viene raramente consultata prima di essere gettata via.
Questo volume rappresenta un consumo significativo di risorse naturali.
Questa decisione fa parte di un approccio eco-responsabile intrapreso da diversi anni:
- Riduzione degli sprechi
- Meno sprechi di carta
- Meno trasporti legati alla distribuzione
Dove consultare i tuoi orari?
Le informazioni sui passeggeri rimangono completamente accessibili:
📱 Applicazione Île-de-France Mobilités (Android / iOS)
💻 Sito web Ile-de-France Mobilités > Come muoversi > orari
🚌 Orari affissi alle fermate e nei veicoli
📞 Servizio telefonico gratuito: 0 800 10 20 20
🤝 I nostri agenti in stazione o a bordo rimangono a vostra disposizione per accompagnarvi
🖨️ Stampa puntuale su richiesta contattando il nostro centro relazioni clienti al numero 0 800 10 20 20