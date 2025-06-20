I tuoi orari estivi sono dematerializzati al 100%

Pubblicato su

Lettura 1 min

Orari dematerializzati, una scelta per l'ambiente

Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, stiamo cambiando le nostre pratiche per limitare l'uso della carta. Ogni anno, migliaia di volantini vengono stampati e distribuiti, ma gran parte di essi viene raramente consultata prima di essere gettata via.

Questo volume rappresenta un consumo significativo di risorse naturali.

Questa decisione fa parte di un approccio eco-responsabile intrapreso da diversi anni:

  • Riduzione degli sprechi
  • Meno sprechi di carta
  • Meno trasporti legati alla distribuzione

Dove consultare i tuoi orari?

Le informazioni sui passeggeri rimangono completamente accessibili:

📱 Applicazione Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Sito web Ile-de-France Mobilités > Come muoversi > orari

🚌 Orari affissi alle fermate e nei veicoli

📞 Servizio telefonico gratuito: 0 800 10 20 20

🤝 I nostri agenti in stazione o a bordo rimangono a vostra disposizione per accompagnarvi

🖨️ Stampa puntuale su richiesta contattando il nostro centro relazioni clienti al numero 0 800 10 20 20

Di seguito gli orari delle tue linee:

4501
4502
4503
4504
4505
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4520
4521
4522
4523
4524
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
9114
9115

Notizie simili