Notizie simili

Parcheggia la tua bici in tutta tranquillità nei parcheggi Vélo Île-de-France Mobilités con la garanzia di un parcheggio per biciclette di qualità facilmente identificabile vicino a stazioni e stazioni per continuare il tuo viaggio senza perdere tempo.

I parcheggi per biciclette sono una delle risposte alle nuove esigenze di viaggio dei residenti dell'Ile-de-France. Sostituire l'auto con la bicicletta per raggiungere la stazione evita ingorghi e difficoltà di parcheggio, riducendo l'impatto ambientale e rimanendo attivi su base giornaliera.

Con i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités, la combinazione bici + trasporto pubblico è più facile di quanto immagini!

Scopri i parcheggi per biciclette vicino alla tua stazione ferroviaria su www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos

Sul territorio di Sénart, 3 parcheggi per biciclette aspettano solo la tua bici in:

  • Stazione ferroviaria di Cesson:

Con 40 posti in armadietti sicuri.

  • Stazione di Lieusaint-Moissy :

Con 60 posti in armadietti sicuri sul lato Moissy-Cramayel

Con 60 posti in armadietti sicuri sul lato Lieusaint (giardino della stazione)

Scopri i parcheggi per biciclette del tuo territorio più vicini a te cliccando qui

Parking Vélos, il servizio di mobilità dolce per tutti

Il parcheggio Vélo Île-de-France Mobilités ti offre un parcheggio di qualità senza vincoli con:

  • un'apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
  • una posizione il più vicino possibile alle stazioni ferroviarie e alle stazioni,
  • cerchi sicuri per appendere la bici,
  • un servizio di videoprotezione,
  • attrezzature ausiliarie come prese per biciclette elettriche, pompe per biciclette, kit di riparazione e manutenzione.
Parcheggio biciclette a Lieusaint-Moissu

Foto del parcheggio Vélo de Lieusaint-Moissy

I parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono gratuiti per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo, Navigo imagine R, Navigo senior). I rifugi ad accesso libero sono accessibili a tutti, senza abbonamento o prenotazione. Per gli altri utenti di istruzioni sicure, sono disponibili tre piani di abbonamento:

  • Abbonamento giornaliero: 2 €
  • Abbonamento mensile: 10 €
  • Abbonamento annuale: 30 €
