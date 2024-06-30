Notizie simili

Quest'estate, gli orari delle tue linee Montmorency Valley si evolvono con i Giochi di Parigi 2024

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica del 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee nella valle di Montmorency sono interessate dal passaggio della fiamma olimpica venerdì 19 luglio 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Passaggio della fiamma paralimpica martedì 27 agosto 2024

Due linee nel territorio della valle di Montmorency sono interessate dal passaggio della fiamma paralimpica martedì 27 agosto 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Impatti sulla rete nell'Île-de-France

Orari di alcune linee adattati

  • Dal 20 luglio al 1° settembre 2024, l'offerta delle linee 1511, 1515, 1516, 1527 e 1537 è adattata
  • Dal 2 al 15 settembre 2024, l'offerta delle linee 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 e 1517 è adattata

Trova i dettagli degli orari di queste linee e di tutte le linee nel tuo territorio sul sito web di Ile-de-France Mobilités.

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.

Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari

Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.

I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.

