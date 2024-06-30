Notizie simili

Alcune linee nella valle di Montmorency sono interessate dal passaggio della fiamma olimpica venerdì 19 luglio 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea 1510 : Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1511 : Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1512 : Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1514 : Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1515 : Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1516 : Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1527 : Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1537 : Trova i dettagli di questi disturbi.
Passaggio della fiamma paralimpica martedì 27 agosto 2024
Due linee nel territorio della valle di Montmorency sono interessate dal passaggio della fiamma paralimpica martedì 27 agosto 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea 1515: Trova i dettagli di questi disturbi.
- Linea 1537: Trova i dettagli di questi disturbi.
Orari di alcune linee adattati
- Dal 20 luglio al 1° settembre 2024, l'offerta delle linee 1511, 1515, 1516, 1527 e 1537 è adattata
- Dal 2 al 15 settembre 2024, l'offerta delle linee 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 e 1517 è adattata
Trova i dettagli degli orari di queste linee e di tutte le linee nel tuo territorio sul sito web di Ile-de-France Mobilités.
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.