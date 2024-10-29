Notizie simili

Linea 615, un'alternativa alla RER B in fondo alla tua casa:
- Un collegamento con la linea 5 della metropolitana a Bobigny Pablo Picasso.
- Un autobus ogni 8 minuti al mattino e alla sera, ogni 12 minuti durante il giorno.
- Autobus per l'ultima metropolitana.
La linea 615 collega la Gare de Villepinte alla stazione della metropolitana della linea 5 Bobigny Pablo Picasso, passando per la Gare d'Aulnay-sous-Bois.
In corrispondenza con la linea 5 della metropolitana, è per te una vera alternativa alla RER B!
Gare du Nord <> Bobigny Pablo Picasso: 16 minuti con la linea 5 della metropolitana.
Bobigny Pablo Picasso <> Gare d'Aulnay-sous-Bois: 27 minuti con la linea 615.
Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Villepinte: 29 minuti con la linea 615.
- Raggiungi la Gare du Nord in meno di 50 minuti dalla stazione di Aulnay-sous-Bois prendendo la linea 615 e poi la linea 5 della metropolitana fino a Bobigny Pablo Picasso.
- Un autobus ogni 8 minuti dalle 7:00 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 19:00, poi ogni 12 minuti durante il giorno, dal lunedì al venerdì.
- Con gli autobus per l'ultima metropolitana, puoi sempre contare sulla linea 615 per portarti a casa.
Per trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, vai al nostro account X (ex-Twitter): @Envol_IDFM.