Notizie simili

Pensa alla linea 615 per i tuoi viaggi a Parigi!

Vuoi viaggiare a Parigi da Aulnay-sous-Bois? La linea 615 è qui per te! Ti presentiamo tutto.

Linea 615, un'alternativa alla RER B in fondo alla tua casa:

  • Un collegamento con la linea 5 della metropolitana a Bobigny Pablo Picasso.
  • Un autobus ogni 8 minuti al mattino e alla sera, ogni 12 minuti durante il giorno.
  • Autobus per l'ultima metropolitana.

La linea 615 collega la Gare de Villepinte alla stazione della metropolitana della linea 5 Bobigny Pablo Picasso, passando per la Gare d'Aulnay-sous-Bois.

In corrispondenza con la linea 5 della metropolitana, è per te una vera alternativa alla RER B!

Diagramma semplificato per illustrare i tempi di percorrenza

Gare du Nord <> Bobigny Pablo Picasso: 16 minuti con la linea 5 della metropolitana.

Bobigny Pablo Picasso <> Gare d'Aulnay-sous-Bois: 27 minuti con la linea 615.

Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Villepinte: 29 minuti con la linea 615.

  • Raggiungi la Gare du Nord in meno di 50 minuti dalla stazione di Aulnay-sous-Bois prendendo la linea 615 e poi la linea 5 della metropolitana fino a Bobigny Pablo Picasso.
  • Un autobus ogni 8 minuti dalle 7:00 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 19:00, poi ogni 12 minuti durante il giorno, dal lunedì al venerdì.
  • Con gli autobus per l'ultima metropolitana, puoi sempre contare sulla linea 615 per portarti a casa.
