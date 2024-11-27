Notizie simili

Pensa alla linea 8 per i tuoi spostamenti quotidiani!

Con la linea 8, Parigi è raggiungibile in autobus!

  • Accesso diretto dalla città di Chambourcy alla Gare de Poissy per raggiungere in modo efficiente la Gare de Paris Saint-Lazare.
  • Collegamenti permanenti con la RER A e il Transilien J per viaggi più diretti a Parigi.

Punti di interesse serviti dalla tua linea 8:

  • Il centro della città di Chambourcy, l'ufficio postale, una tabaccheria (fermata "Mairie de Chambourcy");
  • Il centro commerciale, il Collège André Derain (fermata "Collège André Derain");
  • Ristoranti, una palestra (fermata "Renaissance");
  • Il centro di finanza pubblica, l'EHPAD, la scuola bilingue Montessori di Poissy (EMB Poissy) (fermata "Centre des Impôts");
  • Il centro dentale, il CPAM, il Museo del giocattolo, il municipio di Poissy (fermata "Le Cep").
