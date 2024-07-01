Tariffe per i minori di 26 anni!
Viaggia senza limiti, ovunque nell'Île-de-France con i pacchetti Imagine R Student e School per € 374,40 all'anno.
E pensaci! Con il tuo pacchetto, approfitta di buoni affari, sconti e vantaggi in molti marchi, cinema, ristoranti, moda e altro ancora!
Cos'è il pacchetto Imagine R?
Il pacchetto imagine R accompagna i giovani della regione parigina sotto i 26 anni per viaggi illimitati in tutta l'Île-de-France.
- Questo è il biglietto di trasporto più economico se viaggi regolarmente
- Offre un risparmio del 50% rispetto ai prezzi del pacchetto Navigo Annual.
- È un pacchetto "tutte le zone" che ti consente di viaggiare su tutta la rete dell'Île-de-France, tutti i giorni della settimana, senza limiti.
- Dà accesso a tutti i modi di trasporto: autobus, tram, metropolitana, RER, treno e autobus notturno (ex-noctilien), ad eccezione delle navette Orlyval, Filéo, TGV nell'Île-de-France e reti ferroviarie al di fuori dell'Île-de-France.
Lo sapevate?
Il dipartimento di Seine-Saint-Denis concede, a determinate condizioni, il rimborso di una parte del pacchetto.